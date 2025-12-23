Ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, es condenado por cohecho y fraude al fisco

Este martes el tribunal emitió el veredicto condenatorio contra el ex alcalde de Rancagua, quien se encuentra en prisión preventiva desde abril de 2024.

Este martes 23 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpable al ex alcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy (ex PS) por cuatro delitos de cohecho continuado y fraude al fisco.

La condena por estos ilícitos se informará el próximo 9 de enero de 2026. Por otro lado, fue absuelto de las acusaciones de delitos tributarios y de blanqueo de activos.

Tras el comienzo de la investigación en su contra y la formalización de cargos en abril de 2024, Juan Ramón Godoy se mantuvo 20 meses en prisión preventiva.

Con respecto a las operaciones que realizó durante su administración en Rancagua, el Ministerio Público cifró en n $2.300 millones el dinero involucrado.

