Se habría quitado la vida: lo que se sabe de muerte de funcionaria de Gendarmería en la ex Posta Central

Lo sucedido se suma a la muerte de otro funcionario de la institución hace unos días en Iquique.

Gendarmería informó que una funcionaria de la institución falleció al interior de la ex Posta Central, en Santiago Centro.

La malograda gendarme estaba a cargo de la custodia de una reclusa, cuando acudió al baño del recinto y habría hecho uso de su arma de servicio, por lo que el caso es investigado como un suicidio.

Este hecho se sumó al sucedido el pasado 10 de febrero, cuando un integrante de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Iquique, perdió la vida en circunstancias similares.

Sobre este episodio, desde Gendarmería indicaron que el gendarme llegó a su lugar de trabajo y luego “fue encontrado con lesiones de gravedad en dependencias institucionales”.