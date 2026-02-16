Gajardo responde a Kast y profundiza dichos sobre “sabotaje” en Gendarmería

El ministro de Justicia explicó sus dichos sobre Gendarmería, señalando que “no se trata de que uno hable mal de una institución o no”, sino que “hay que enfrentar los problemas”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, nuevamente abordó el complejo escenario que enfrenta Gendarmería, luego de los recientes errores en la liberación de imputados, la formalización de más de 40 funcionarios por corrupción y los homicidios dentro de las cárceles.

Sumado a ello, respondió a los cuestionamientos del presidente electo, José Antonio Kast, quien se refirió a la tesis del secretario de Estado sobre un posible “sabotaje” en la institución, apuntando a la resistencia que hay en torno a la reforma que se está impulsando en el organismo.

En medio de sus vacaciones, Kast sostuvo que “nunca hay que hablar mal de las instituciones, las instituciones las tenemos que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”.

Siguiendo en esa línea, realizó un llamado a “resguardar y cuidar nuestras instituciones, dentro de ellas esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile”.

Ministro Gajardo profundizó sus dichos sobre Gendarmería y respondió a Kast

En conversación con Radio Cooperativa, el titular de Justicia evitó hablar de “crisis” en Gendarmería, pero reconoció “punto de inflexión.

“Me parece que las palabras en esto hay que ser muy cuidadoso en utilizarlas. Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario, y estamos en un punto de inflexión, y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería a Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad”, comenzó diciendo.

Respecto a los casos de corrupción que se han detectado en Gendarmería, Gajardo manifestó que “los hemos enfrentado directamente, y esa es la forma de proteger a las instituciones, enfrentar los casos de corrupción. Cuando usted quiere proteger una institución, lo que tiene que hacer es limpiarla de los malos elementos”.

“La gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería son personas honestas, trabajadoras, que desempeñan su labor en una situación muy compleja, en un sistema penitenciario que es complejo. Pero lamentablemente tenemos funcionarios que se apartan de sus labores y generan verdaderas redes para ingresar elementos prohibidos“, añadió.

Para cerrar, Gajardo abordó las palabras de Kast, sosteniendo que “no se trata de que uno hable mal de una institución o no, sino que lo que uno tiene que hacer es enfrentar los problemas que tiene la institución”.

“Cuando nosotros decimos hay que proteger la institución de los fenómenos que han ocurrido en otros lugares de América Latina, precisamente (se debe a que) a través de la corrupción se han cooptado las instituciones como Gendarmería para que pueda operar el crimen organizado”, concluyó el ministro de Justicia.