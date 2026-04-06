Cómo postular al crédito especial de BancoEstado para comprar un auto eléctrico o híbrido

La entidad bancaria lanzó una opción para comprar este tipo de vehículos con tasas preferenciales y facilidades de pago.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En medio del alza sostenida en los precios de los combustibles, BancoEstado anunció un paquete de medidas de alivio financiero orientado a personas, Mipymes y transportistas, con foco en fomentar la electromovilidad incluyendo la compra de un auto eléctrico, y mitigar el impacto económico.

Una de las principales iniciativas es la implementación de un crédito con tasa preferencial para la compra de vehículos eléctricos e híbridos, dirigido al público general. Este financiamiento contempla una tasa de 0,89% mensual y estará disponible hasta el 30 de abril.

Además, incluye beneficios como hasta 90 días de gracia para el pago de la primera cuota, la posibilidad de postergar dos cuotas no consecutivas y plazos de hasta 60 meses.

En el caso de taxis y colectivos, el banco ofrecerá condiciones aún más favorables, con una tasa de 0,82%, plazos de hasta seis años y seis meses de gracia, aunque se exigirá un pie de hasta el 10%.

El beneficio también incorpora un crédito de capital de trabajo de emergencia para Mipymes, respaldado por garantía Fogape, con tasas preferenciales, plazos de hasta 24 meses y hasta seis meses de gracia.

Por su parte, los transportistas, tanto de carga como de pasajeros, podrán acceder a procesos de reestructuración de deudas en condiciones especiales, incluyendo también periodos de gracia de hasta seis meses.

En paralelo, BancoEstado trabaja junto al Instituto de Previsión Social (IPS) para implementar un subsidio de $100.000 destinado a taxis y colectivos, anunciado por el Gobierno para enfrentar el alza de los combustibles. Este beneficio se entregará a través de un Bolsillo Electrónico asociado a la CuentaRUT de cada beneficiario.