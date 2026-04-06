El radical cambio que tendrá la CuentaRUT de BancoEstado

BancoEstado anunció un importante cambio para los usuarios de CuentaRUT, cuya medida comenzará a regir a partir de la próxima semana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este lunes, BancoEstado realizó un importante anuncio que cambiará las condiciones de operación de la tarjeta CuentaRUT.

En concreto, tiene que ver con la eliminación de uno de los cobros asociados al uso de esta cuenta.

Desde la entidad financiera dieron a conocer que desde el próximo 15 de abril ya no se cobrarán los 300 pesos por transferencia a otros bancos, lo cual beneficiará a más de 15 millones de usuarios.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso que “cuando es posible avanzar en medidas como estas, que no son aisladas porque tienen que ver con un esfuerzo que está haciendo el banco y lo puede hacer en un contexto donde todos estamos haciendo un esfuerzo para que los recursos vayan a quienes más lo necesiten”.

Por su parte, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, detalló que “el cobro por giro de cajeros automáticos se refiere exclusivamente a giros de cajeros automáticos de otras instituciones bancarias”.

A lo que agregó: “Lo que estamos buscando es facilitar la vida de nuestros clientes, acercar aún más BancoEstado a las familias y a los microempresarios de Chile, facilitar las transacciones”.

$300 por transferencia a otros bancos no va más: las transacciones con cobro en la CuentaRUT de BancoEstado

Con este cambio, son cuatro las transacciones con cobro en la CuentaRUT: giros y consultas por cajeros automáticos de otros bancos, reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto, y duplicado de cartola.

Estos son los precios:

Giros por cajeros automáticos de otros bancos : $300.

: $300. Consultas por cajeros automáticos de otros bancos : $100.

: $100. Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto : $1000 (sucursales BancoEstado y BancoExpress).

: $1000 (sucursales BancoEstado y BancoExpress). Duplicado de cartola: $0,05 UF + IVA (sucursales BancoEstado).

Respecto a la tarifa por uso en el extranjero o por comercio electrónico es de 1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de comisión de US $0,5.