AGENCIA UNO.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció una modificación en la operación nocturna del sistema de buses Red Movilidad en Santiago, la que apunta a optimizar costos sin afectar la calidad del servicio.

La medida principal consiste en reemplazar los buses articulados por buses convencionales de 12 metros durante la noche. Según explicó la autoridad, esta decisión responde a criterios de eficiencia económica.

“El principal cambio, y para que la gente en su casa lo tenga claro, va a ser el recambio de buses articulados por buses normales”, señaló el ministro.

El nuevo cambio en buses Red Movilidad que implementará el Gobierno

De acuerdo con De Grange, el uso de buses articulados en horario nocturno no se justifica debido a su alto costo de operación en comparación con su nivel de ocupación.



“La razón es súper simple, ya que el bus articulado cuesta el doble que un bus normal de 12 metros moverlos operativamente. El costo de operación, el costo de mantenimiento, el costo de repuestos del bus articulado cuesta el doble que el bus convencional de 12 metros”, explicó.

En esa línea, agregó que durante la noche es frecuente ver buses de gran tamaño con baja demanda de pasajeros. “En la noche no se necesitan tener buses articulados, y mucha gente lo puede ver en distintas partes de Santiago, buses articulados circulando en la noche con tres, cuatro pasajeros, cuando lo podría hacer perfectamente con buses de 12 metros a la mitad del costo”.

El ministro también destacó que esta optimización tiene un impacto en el uso de recursos públicos.

“Es muy muy importante el siguiente concepto, y es que cada peso que le pagamos como país al Transantiago (Red Movilidad) es un peso que le quitamos a regiones“, afirmó.

Respecto a las dudas sobre una eventual reducción en la frecuencia del servicio nocturno, la autoridad fue enfática en descartar cambios en ese aspecto. “¿Se va a afectar así la frecuencia o no?“, se le consultó, a lo que respondió: “No, para nada”.