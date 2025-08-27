Así puedes participar en el concurso de RED que te premia con viajes gratis en buses y Metro hasta fin de año

Se premiarán a 60 personas, quienes podrán desplazarse por el sistema de transporte público hasta el 31 de diciembre del 2025.

La Red Metropolitana de Movilidad (RED) anunció un entretenido concurso de Fiestas Patrias, donde los habitantes de Santiago podrán participar por viajes gratis en metro, bus y tren hasta fin de año.

De acuerdo a las bases, se premiarán a 60 personas, quienes podrán desplazarse por el sistema de transporte público hasta el 31 de diciembre del 2025.

La iniciativa, que se enmarca en el contexto de celebraciones dieciocheras, estará vigente desde este miércoles 27 de agosto hasta las 12:00 horas del lunes 8 de septiembre.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que “la idea es poder reflexionar sobre lo que significa el transporte público, la importancia del pago y al mismo tiempo la experiencia de los usuarios”.

En tanto, Paula Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, hizo un llamado a “que estas payas tengan un llamado a usar el transporte público”.

En qué consiste el concurso de RED que regala viajes gratis

Para participar en el concurso, se debe crear una paya con tono positivo sobre el sistema RED. Esta debe incluir obligatoriamente la palabra pago y no superar los 300 caracteres.

Los concursantes deberán publicar sus versos en los comentarios del post del concurso en la cuenta de Instagram de RED, a la puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, etiquetar a un amigo y seguir las cuentas de Instagram indicadas en las bases que son las siguientes:

Desde RED Movilidad indicaron que las payas no deben contener contenido ofensivo, promover conductas inapropiadas ni ser copias de otras personas.