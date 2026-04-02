Ex presidente de BancoEstado contra relato de Gobierno para defender medidas fiscales: “El Estado no es una familia”

Guillermo Larraín además tuvo palabras para el debate respecto a la caja fiscal, dejando en claro que la discusión “es absurda”.

AGENCIA UNO

“A mi padre le tocaron varias crisis. En cada crisis nos reunía y decía: bueno qué hacemos. Uno no podía ir a estudiar al extranjero, el otro no podía salir de vacaciones, todos teníamos que reemplazar a los colaboradores en las vacaciones…”, fueron las declaraciones del presidente José Antonio Kast para explicar las medidas de su Gobierno para enfrentar el déficit fiscal.

Este relato es el cuestionado por Guillermo Larraín, ex presidente del BancoEstado, ya que planteó que esto es un error conceptual sobre el diagnóstico que plantea el Ejecutivo para comunicar el panorama económico del país.

Larraín, en entrevista con CNN Chile, dejó en claro que no comparte la postura oficialista de un Estado en quiebra, como intentó plantear la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

“Esa idea de que Chile está quebrado es un error conceptual grande que no corresponde ni siquiera que se piense, ni nadie del gobierno en un cargo relevante puede estarlo pensando (…) Son ideas que no pueden circular porque no corresponden a la realidad”, declaró el también académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

Para Larraín, “se hace con mucha frecuencia la comparación del presupuesto familiar y eso es un error conceptual; el Estado no es una familia ni un conjunto de familias, (…) esa figura es equivocada”.

Junto con ello, el ex presidente de BancoEstado se refirió a la decisión de La Moneda para no usar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para enfrentar el alza de las bencinas, apuntado que una mayor flexibilidad habría evitado cuestionamientos de la población.

“El costo de la agudización del conflicto parlamentario que generó esta política del gobierno, -que pudo haber sido más flexible-, puede ser mayor si se desordena aún más la política”, puntualizó.

Guillermo Larraín además tuvo palabras para el debate respecto a la caja fiscal, dejando en claro que la discusión “es absurda; el Estado tiene una capacidad de maniobra que excede cualquier problema de caja que pueda tener. El Estado es solvente, por lo que el problema de caja que tenga simplemente lo puede financiar con endeudamiento local o internacional”.