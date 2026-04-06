“Volverán a subir las temperaturas”: revisa cuándo será el día más caluroso de la semana en Santiago

Aunque el calor persistirá en los próximos días, hacia el viernes se anticipa una leve baja en los termómetros debido a mayor nubosidad.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Una jornada marcada por el aumento de temperaturas y cielos despejados se vivirá este martes 7 de abril en Santiago, en un escenario que continuará con condiciones secas y un ambiente que aún recuerda al verano.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó que durante este martes “volverá a subir la temperatura”, aunque precisó que la mañana se mantendrá fresca. En concreto, se espera una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 30°C en la capital, por lo que aseguró que “se mantiene algo veraniego”.

Además, el especialista advirtió que el índice UV seguirá siendo alto durante la jornada y en los días siguientes, por lo que recomendó mantener precauciones frente a la exposición solar.

“Volverán a subir las temperaturas”: revisa el día más caluroso de esta semana en Santiago

Respecto a los días siguientes, Leyton explicó que el miércoles presentará una leve baja en las temperaturas máximas, con extremas de 10°C y 28°C. En tanto, el jueves los termómetros oscilarán entre los 11°C y 27°C.

A pesar de lo anterior, para el viernes, se prevé el ingreso de nubosidad baja debido al “desarrollo de la vaguada costera apoyada por una baja segregada”. No obstante, el experto aclaró que esta condición “no logrará dejar precipitaciones, pero sí marcará una tendencia a la baja de las temperaturas”.

En la misma línea, el portal meteorológico noruego YR coincide en que no se esperan lluvias durante la semana en Santiago. Según su reporte, el martes alcanzará una máxima de 30°C, mientras que el miércoles se mantendrá con condiciones similares, con una máxima cercana a los 29°C.