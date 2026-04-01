Qué es el Niño Godzilla y qué fenómenos climáticos podría traer a Chile en los próximos meses

Los efectos más fuertes se esperan entre junio y agosto de 2026.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Chile se prepara para un año con condiciones climáticas extremas, luego de que meteorólogos advirtieran la posible llegada del fenómeno denominado Niño Godzilla, una versión más intensa del tradicional evento de El Niño.

Estas condiciones podrían afectar tanto al invierno 2026 como al verano 2027, con lluvias intensas, vientos fuertes y olas de calor en la zona central del país.

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, explicó en el matinal Tu Día que “lo que se está estimando en los centros meteorológicos es que podríamos tener un Niño Godzilla. Esto quiere decir que podría ser mucho más intenso que un Niño normal”. Adam agregó que el fenómeno se produce por la interacción entre la superficie del mar y la atmósfera, lo que genera cambios bruscos de temperatura y precipitaciones concentradas en poco tiempo.

Según la experta, los efectos más severos se notarían entre junio y agosto de 2026, durante el invierno, con lluvias intensas pero acotadas, acompañadas de fuertes vientos que podrían provocar cortes de energía eléctrica y caída de árboles.

“Vamos a tener un invierno y una primavera con condiciones extremas, fenómenos asociados a harto viento, cambios de temperatura extremos y lluvias importantes que dejarán problemas”, señaló.

Además, Michelle Adam advirtió que el verano de 2027 también se verá afectado por este fenómeno, con olas de calor históricas y temperaturas extremadamente altas. “El próximo verano en nuestro país podríamos tener un extremo calor… el fenómeno de El Niño no sólo deja lluvia en el mundo, sino que también exacerba todos los fenómenos”, enfatizó.

La meteoróloga destacó que el cambio climático ha intensificado estos eventos, ya que “los últimos once años el planeta se ha calentado a niveles extremos que ya el mundo está en desequilibrio. Chile es el país más afectado por inundaciones y olas de calor en Latinoamérica”, concluyó.