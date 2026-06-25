Encuesta Black & White: 65% está a favor de que las Fuerzas Armadas amplíen sus facultades para apoyar a municipios

Quienes se sometieron al estudio dieron cuenta de que hay que tomar medidas luego de lo ocurrido con el niño de 12 años que murió en San Bernardo.

La edición de la encuesta Black & White de esta semana abordó la solicitud que se hizo respecto a que las Fuerzas Armadas apoyen a los municipios y se sumen en la lucha contra la delincuencia, tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo.

Alejandro Águila fue arrastrado por varios kilómetros luego de que delincuentes realizaran una encerrona a su familia y se llevaran el auto de su padre. El menor no alcanzó a sacarse el cinturón de seguridad cuando los antisociales se dieron a la fuga y perdió la vida en ese momento.

Según reveló el estudio, un 65% se mostró a favor de que los uniformados amplíen sus facultades y apoyen a los municipios con el orden público. Esto aumenta entre mujeres, GSE C3, y entre personas con más de 35 años.

Además de las Fuerzas Armadas, la encuesta Black & White reveló que un 88% está de acuerdo con la petición de varios alcaldes para que se dé urgencia a la Responsabilidad Penal Adolescente para “ponerle freno a la violencia”.

Por otro lado, un 54% desaprueba la manera en que el Gobierno está enfrentando la delincuencia, frente a un 30% que sí lo aprueba. La inseguridad, delincuencia y narcotráfico es considerado por el 80% como el principal problema que tiene el país.