Siguen las heladas en la capital: las bajas temperaturas que se esperan para el fin de semana largo en la RM

Durante estos tres días de descanso las lluvias continuarán ausentes y el “sol de invierno” será protagonista.

Si muchos pensaban que las bajas temperaturas de estos días irían en retirada con el paso de los días, estaban muy equivocados porque ni para el fin de semana largo las mínimas mejorarán en la Región Metropolitana (RM).

Las heladas matinales se mantendrán durante estos tres días de descanso, las que rondarán por los 0ºC. Junto con eso, el sol será protagonista y las lluvias continuarán ausentes.

Según adelantó Michelle Adam en el matinal Tu Día, “este fin de semana, al menos en la zona central, no vamos a tener precipitaciones, pero vamos a tener algo que nos va a conformar un poquito, que es el sol. Vamos a tener sol durante todo el fin de semana largo, cielos prácticamente despejados”.

Pese a esto, recalcó que “vamos a seguir con heladas matinales, vamos a seguir con bajas temperaturas como con las que estamos despertando hoy día” en la RM.

“Yo creo que el día menos frío va a ser el sábado, pero hoy día (viernes), el domingo, el lunes y el martes vamos a estar con temperaturas entre -1°C y 1°C“, pronosticó.

En tanto, las temperaturas máximas rondarán entre los 17ºC y los 18ºC, las cuales se registrarán a eso de las 15:00 horas, pero “va a durar muy poquito”, aseveró la meteoróloga.

“En resumen; el fin de semana no llueve, domina el sol, siguen las heladas y las tarde podemos hablar de 17, 18 grados, pero que dura poquitito“, añadió.

¿Y la lluvia?

Tal y como señaló Michelle Adam, aunque las bajas temperaturas continuarán en la RM el fin de semana largo, las lluvias continuarán ausentes. Eso sí, ya existe un indicio de cuándo regresarían.

“Hay novedades de lluvia. Estamos hablando como el 7-8 de julio, dos semanas más“, adelantó, pero hizo un llamado a tener “paciencia” porque “hemos dicho que las lluvias se atrasaron y que pueden estar en agosto, septiembre, octubre”.