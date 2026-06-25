Lluvia y fuertes vientos: las regiones que tendrán precipitaciones este fin de semana

Junto con ello, se pronostican heladas matinales de hasta -7°C en algunos sectores. Revisa cómo estará el clima en la zona centro sur.

Este fin de semana, se hará sentir el paso de un nuevo sistema frontal en la zona sur, donde se registrará lluvia, viento y heladas en diferentes regiones del país.

De acuerdo al pronóstico del tiempo del portal Meteored, el fenómeno avanzará entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, con precipitaciones durante la madrugada del viernes 26 de junio en sectores del litoral, la precordillera y la cordillera de Los Andes.

Lo anterior, junto con rachas de viento que podrían oscilar entre los 60 y 80 km/h en zonas cordilleranas.

La regiones que tendrán lluvia viento este fin de semana

En un comienzo, las lluvias se concentrarán en las regiones del Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Respecto al viento, las rachas más fuertes se esperan en sectores cordilleranos de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Tras ello, un área de inestabilidad atmosférica llegará a la zona austral entre la mañana y el mediodía del viernes. Esto, dejaría precipitaciones entre la madrugada y la mañana del sábado 27 de junio, principalmente en La Araucanía y Los Ríos, mientras que en Biobío se esperan chubascos aislados.

Después del paso de las lluvias, una alta presión de origen polar desencadenará en heladas, las cuales se harán sentir en la mañana del domingo 28 de junio en la zona centro sur, donde se esperan mínimas que podrían llegar hasta los -7 °C en Lonquimay, Melipeuco y Malalcahuello, en La Araucanía.

Asimismo, se prevén que los termómetros marquen entre -4 °C y -2 °C en sectores como Ralco, Caburgüa, Catripulli, Curarrehue, Coñaripe, Liquiñe y Neltume.