Los cambios que busca aplicar el Partido Comunista al próximo Consejo Constitucional

20 de Diciembre de 2022

En tanto, también fueron analizadas las eventuales inhabilidades que tendrán quienes sean parte de este Consejo Constitucional y grupo de expertos, de cara a las elecciones municipales de 2023 o las parlamentarias y presidenciales de 2025.

Por EL DINAMO

Compartir

Este martes se desarrolló un nuevo encuentro entre los partidos políticos para afinar los detalles del proyecto de reforma que implementará el nuevo proceso constituyente, el cual se espera que sea ingresado este miércoles al Congreso.

En la cita, que contó con la presencia de abogados constitucionalistas, se buscó definir varias cuestiones que no fueron explicitadas en el acuerdo presentado el pasado 12 de diciembre, como la fórmula para definir los escaños para pueblos originarios, la remuneración para los constituyentes, entre otros.

En esta línea, la diputada PC Karol Cariola apuntó que si bien desde la colectividad no apuntan a modificar el acuerdo, sí quieren establecer elementos de manera más explícita, apuntando entre estos temas a que “el Consejo electo tenga la última palabra de la redacción de las normas; el tema de la participación ciudadana, como la iniciativa popular de normas que se utilizó antes; asegurar el proceso de cabildos”.

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara reiteró que “no hemos hecho reparos. Nosotros firmamos el acuerdo y lo que hemos dicho es que, en aquellos elementos que tienen que ver con la redacción del proyecto, hemos hecho algunas propuestas para que las propuestas de redacción, en particular del proyecto de ley, de aquellas cosas que no quedaron absolutamente explícitas en el acuerdo, puedan quedar determinadas en el proyecto de ley”.

“No queremos cambiar el acuerdo. Lo que hemos planteado son propuestas en función de la redacción”, apuntó.

En tanto, también fueron analizadas las eventuales inhabilidades que tendrán quienes sean parte de este Consejo Constitucional y grupo de expertos, de cara a las elecciones municipales de 2023 o las parlamentarias y presidenciales de 2025.

Para Javier Macaya, presidente de la UDI, “hay que tratar de cuidar el proceso en términos de lo que significa el resultado final y, en eso, el rol de los expertos y los consejeros electos, es muy relevante que tengan en mente cuando ellos trabajen no su propio interés electoral, no como van a pensarse a sí mismos en un futuro cargo. Por eso las inhabilidades juegan un rol, para que su dedicación sea tener un texto que sea proyectable para los próximos 100 años y no calcular que, si apruebo o rechazo una determinada norma, me puede significar un impacto, un costo personal, en una futura elección”.