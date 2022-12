Boric por fallida elección de fiscal nacional: “Le pido al Senado que tenga responsabilidad”

25 de Diciembre de 2022

El presidente volvió a emplazar a la Cámara Alta luego que rechazara a los dos candidatos a fiscal nacional nombrados por el Gobierno.

Compartir

El presidente Gabriel Boric volvió a emplazar al Senado luego del rechazo de los dos candidatos a fiscal nacional propuestos por el Gobierno, en un proceso que ha centrado las disputas entre el oficialismo y la oposición durante las últimas semanas.

La Cámara Alta desestimó a José Morales y a Marta Herrera, quienes fueron los nombres seleccionados desde las dos quinas enviadas por la Corte Suprema. El rechazo de ambos llevaría a que el máximo tribunal deba elaborar otro listado, desde donde el mandatario tendría que seleccionar a un nuevo postulante, que posteriormente tendrá que ser sometido a votación en el Congreso.

“Sí, me tiene preocupado porque si estamos hablando de lo que más le preocupa a los ciudadanos (la seguridad) y todas las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo para poder ofrecer soluciones, finalmente se termina agrietando la confianza que ya está debilitada en las mismas instituciones. Por eso le pido al Senado que tenga responsabilidad respecto a este tema y logremos tomar decisiones en conjunto“, expresó Boric en una entrevista a DFMAS.

La complicada elección del fiscal nacional

El presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el complicado camino que ha atravesado la elección del nuevo fiscal nacional, marcada por las diferencias entre los propios senadores del oficialismo y las acusaciones de la oposición, que apunta a supuestos intentos del Ejecutivo de instalar a un persecutor afín a su ideología.

“En la primera votación logramos 31 votos y en la segunda 26, de los cuales nuestra coalición votó prácticamente entera alineada. Hubo dos descuelgues, de los senadores Pedro Araya y (Alfonso) de Urresti. Entonces decir que la coalición no se alinea me parece que no es accurate… preciso, perdón por la siutiquería del inglés. No lo veo como una derrota para el Gobierno, es algo que le hace daño a la institucionalidad de la Fiscalía. Ha sido un error, una desviación del proceso y espero que lo resolvamos en el corto plazo”, manifestó.

Sobre un presunto error de cálculo a la hora de las votaciones, el jefe de Estado comentó que “ningún candidato de la quina que propuso la Corte Suprema al Ejecutivo tenía los votos asegurados. Hemos tenido un diálogo permanente durante todo este tiempo y desgraciadamente no ha habido una visión que anteponga, desde mi punto de vista, el bien común de las instituciones por sobre las discusiones particulares de los parlamentarios“.

“Nosotros no podemos dar por sentada la democracia. Tenemos que tratar de fortalecerla. Desgraciadamente en el último tiempo en el Parlamento ha habido una tendencia a la desintegración, a la dispersión, más que a la unidad en torno a proyectos políticos de largo plazo. Se ha impuesto una lógica muy individualista que hace daño“, reflexionó.

Controversia por “telefonazos”

Tras el último rechazo a la nominación de Marta Herrera, el presidente Boric ha profundizado en sus críticas hacia el Senado, llamando a actuar de forma rápida teniendo en cuenta la necesidad de tener a un fiscal nacional definitivo en medio de la crisis de seguridad que vive el país.

La polémica se instaló en medio de otra controversia causada por los “telefonazos” del mandatario al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para avanzar en la elaboración de una nueva quina.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió estos contactos y en una entrevista a Meganoticias señaló que “evidentemente, hay comunicación en los distintos poderes del Estado y los altos liderazgos en dos poderes del estado importantes implicados en esto, se comunican“.

“Lo raro sería es que no hubiera comunicación entre los dos liderazgos importantes de los dos poderes del Estado, en un caso que ha sido complejo”, argumentó.