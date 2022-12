Giorgio Jackson: “No creo que este Gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia”

25 de Diciembre de 2022

El ministro de Desarrollo Social defendió el trabajo del Ejecutivo y se mostró optimista con la convivencia entre las dos coaliciones.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, defendió el avance del Gobierno durante su primer año en funciones, asegurando que con sus obras no va a pasar desapercibido en la historia.

El secretario de Estado, que tras la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre dejó la primera plana política al abandonar el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se mostró optimista con el avance de la gestión gubernamental, pese a las complicaciones generadas por la convivencia de dos coaliciones (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático).

“A nivel del gabinete no veo a nadie que esté tratando de pisar la cola o mostrar que hay una coalición por sobre la otra. Hay un equipo sumamente consolidado. Estamos haciendo cosas distintas que van a ser relevantes para el país. O sea, no creo que este Gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia“, expresó la autoridad en una entrevista a La Tercera.

Jackson también negó que este Gobierno sea recordado como una quinta administración de la ex Concertación, añadiendo que será mencionado como una etapa donde se “fundó las bases de un Estado de bienestar”.

Impacto de la derrota del plebiscito

El ministro Giorgio Jackson reconoció que antes del plebiscito de salida era más fatalista sobre lo que ocurriría con el Gobierno y su programa, asegurando que “hoy lo miro de manera muy distinta”.

“Es muy difícil pensar proyectos políticos en cuatro años. Ese es el principal clic que uno hace cuando te toca estar acá y ves cómo avanzan las semanas… Cuatro años es muy poco para pensar en los cambios que nosotros queremos hacer. Tienes que mover el timón de un barco grande que avanza lento. Entonces, el hecho de que se tuviera una Constitución que forzara y que mandatara a que los cambios tuvieran que ser más veloces era una apuesta arriesgada“, afirmó.

Consultado sobre si el Ejecutivo estaba interesado en acelerar los procesos, el ex diputado de RD precisó que “esa era una apuesta que nos permitía hacer muchas de las cosas que nos habíamos trazamos en la hoja de ruta, pero que excedían los cuatro años. Por eso siempre hablamos de ocho años o más. Ahora ya no está ese factor”.

Por su salida de la primera línea política del Gobierno, el ex dirigente estudiantil dijo que “estoy en paz. No guardo el rencor o el lamento de no estar más en la Segpres. Me entusiasma poder aportar para cambiar las políticas sociales”.