Gobierno enfrenta la presión por indulto a presos del 18-O: “Boric tiene una palabra empeñada”

30 de Diciembre de 2022

La oposición condicionó su presencia en el acuerdo nacional de seguridad respecto a la posibilidad de que el presidente libere a los detenidos en el marco del estallido social.

Nuevamente aparece en la escena pública el debate en torno a si es adecuado o no conceder indulto a los denominados “presos de la revuelta”. El presidente Gabriel Boric es el único que podría ejercer este beneficio a estas personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social, por lo que en los partidos de oposición han planteado que no se sumarán al acuerdo por seguridad en caso de que el mandatario opte por esa medida.

El Ejecutivo trabaja, bajo la conducción de la ministra del Interior Carolina Tohá, en cerrar un acuerdo transversal por este tema; sin embargo, desde la UDI han condicionado su aprobación a una negativa del mandatario para los que buscan una salida tras el 18-O.

Al respecto, la vocera Camila Vallejo entregó la visión que tienen en La Moneda tras las presiones de los opositores. “Sobre los indultos, el presidente fue bastante claro. Primero son facultades del presidente de la República y segundo, él tiene un compromiso y una palabra empeñada que es conocida desde el día uno por todos… A nadie debería sorprenderle este tema“, aseguró.

“Ha habido diálogos con las familias. Estos casos no se anuncian con anticipación y no se hace referencia a ese tipo de detalles con anticipación. Ahora, respecto al compromiso de seguridad u otros temas, creo que siempre va a haber quienes encuentren cualquier excusa para no firmar un compromiso o no poner votos a disposición en las reformas”, agregó la secretaria de Estado.

Vallejo asegura que han levantado un país que recibieron en crisis

En paralelo a cuestionar las condiciones que pone la oposición para sumarse al acuerdo por seguridad, Camila Vallejo defendió la administración que representa, aduciendo a las mejores y propuestas que han concretado durante el año 2022.

“Recibimos un país en crisis y hemos logrado dejar un país andando. Hemos logrado enfrentar las principales urgencias ciudadanas con decisión, mientras seguimos empujando las transformaciones de fondo que comprometimos”, dijo en radio Cooperativa.

“Con la política del copago cero, muy concreta, dimos gratuidad a una parte importante de la clase media que está en Fonasa. Y la política contra el crimen organizado, que ha sido bien robusta e, incluso, sin considerar la Ley de Presupuestos que viene con una inyección importante, ha ido funcionando con los consejos contra el crimen organizado en las regiones, que ha tenido importantes resultados en el desbaratamiento y desarticulación de bandas criminales”, defendió Vallejo.

Asimismo, la ministra vocera reconoció “momentos difíciles” como la frustrada visita de Izkia Siches a Temucuicui.