Marcel descarta apoyo de La Moneda a proyectos de autopréstamos del 100% de fondos de AFP

4 de Enero de 2023

Para Mario Marcel, "los efectos macrofinancieros de un autoprestamos del 100% son similares a los del retiro de un 100%, con sus efectos sobre los mercados financieros y sobre la inflación".

Compartir

Mario Marcel, ministro de Hacienda, reiteró la postura del Gobierno en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de no apoyar los proyectos de autopréstamos del 100% de los fondos de las AFP.

El secretario de Estado dio cuenta de las externalidades negativas de este tipo de proyectos, a diferencia de lo que La Moneda pretende impulsar en la reforma tributaria.

“Estamos hablando en los tres casos de autopréstamos que, en la medida que sean solicitados por la gran mayoría o el total de los trabajadores elegibles, involucran operaciones de magnitudes importantes”, indicó a los parlamentarios.

Ante esto, Marcel precisó que “surge inevitablemente la pregunta de en qué se diferencian estos autopréstamos de los retiros”.

“Las AFP no tienen guardada la plata en efectivo, sino que sus activos están invertidos en el mercado de capitales y además no se pueden endeudar. Por lo tanto, la única alternativa para materializar el autopréstamo es que la AFP liquide activos de su cartera de inversiones o se le autorice endeudarse”, argumentó.

En esta línea, detalló que “la AFP tendría que absorber todo el crédito de la economía en un año o hacer que se duplique. La liquidación de sus activos sería equivalente a más de los tres retiros que se materializaron”.

Para Mario Marcel, “los efectos macrofinancieros de un autoprestamos del 100% son similares a los del retiro de un 100%, con sus efectos sobre los mercados financieros y sobre la inflación”.

“Esto genera un problema de riesgo moral, porque el tema respecto del autopréstamo no está solo en cuánto se presta, sino en cómo se devuelve, debido a que no existe ninguna sanción por no devolver estos autopréstamos. No hay manera de hacer obligatorio la devolución, menos todavía si se establece un sistema de repago que varía de persona a persona”, profundizó el ministro de Hacienda.

Según Marcel, se trata de “un préstamo en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos no es un autopréstamo es un autoengaño, porque en el fondo es hacernos creer que vamos a devolver un préstamo cuando no lo vamos a hacer, o por su puesto un retiro”, concluyó.