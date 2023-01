Boric recordó el “oasis” de Piñera y advirtió por qué la ciudadanía desaprueba su gestión

6 de Enero de 2023

El presidente, además, tuvo duras palabras para Jair Bolsonaro y habló del impacto que ha generado en el país la llegada de miles de venezolanos.

En su último viaje fuera de Chile, el presidente Gabriel Boric visitó Brasil para ser parte de la ceremonia del cambio de mando, donde Luiz Inácio Lula da Silva relevó a Jair Bolsonaro como la máxima autoridad de ese país. En la ocasión, el mandatario concedió una entrevista al diario Folha de Sao Paulo, donde comentó la actualidad nacional y el giro en las prioridades de la ciudadanía desde 2019 a la fecha.

“Es cierto que hoy en Chile hay otras prioridades inmediatas y diversas que en 2019: seguridad y aumento del costo de vida. Alta inflación de la cual el país no tenía memoria, provocado por factores internos y externos, como la guerra de Ucrania y el cierre de China. Y eso cambió el ánimo de la población, que evidentemente culpa a quien está en el poder. Pero si no somos responsables de las causas, somos responsables de afrontar sus consecuencias”, expuso el jefe de Gobierno al ser consultado por la derrota del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.

“Durante mucho tiempo Chile se presentó como un jaguar aparte de América Latina. El país está muy integrado a nivel mundial, con acuerdos comerciales en la región del Pacífico, desde Europa hasta América del Norte. Pero yo, como presidente, reivindico un Chile profundamente latinoamericano. Y me interesa construir desde nuestra región para el mundo. Dentro de nuestro país hubo y sigue habiendo una profunda desigualdad. Los discursos oficiales vendían una especie de paraíso. El presidente Piñera llegó a decir que Chile era un oasis en América Latina semanas antes del estallido social”, agregó Boric.

“La realidad cotidiana de los chilenos y chilenas de la clase media baja sigue siendo muy precaria. Derechos sociales que deben ser universales y garantizados por el Estado, como la salud, la educación y las pensiones, fueron privatizados. Hubo muchos abusos. El sistema de las AFP fracasó en lo más importante, que es darle buenas pensiones a la gente. Presentamos una propuesta de reforma al Congreso que incorporará elementos de solidaridad para que tengamos un sistema de seguridad social y no un sistema meramente individualista”, complementó.

Bolsonaro y los migrantes

En la entrevista, el presidente Boric se refirió a las palabras de Jair Bolsonaro, quien lo acusó de quemar las estaciones de metro para dar paso al estallido social de 2019. También habló de no mirar en menos el alto porcentaje de votos que alcanzó en las dos elecciones el ex presidente ultraderechista.

“No recibió a nuestro embajador y me pareció ridículo. Y habló más de él que de mí… Una opción tan antihumanista como la de Bolsonaro consiguiendo una votación tan alta es motivo de preocupación. Y eso invita a todos los que creemos en la democracia a cuestionarnos cómo estamos actuando. Porque hay una amenaza que es real. Una amenaza de los que no creen en la ciencia, de los que no creen en la democracia, de los que no respetan los procedimientos mínimos. El hecho de que se fuera y no participara de un momento tan importante como el cambio de mando también habla de eso. Es una falta de respeto a la diversidad y a la historia. Entonces, recibimos la elección de Lula con esperanza y mucha alegría”, dijo.

El mandatario chileno, para finalizar, repasó materias migratorias y de derechos humanos. “Los derechos humanos no son patrimonio de izquierda ni derecha. Tenemos que defenderlos estrictamente. Esto va para Nicaragua, Estados Unidos, Chile, Israel, China. Válido para Rusia. No podemos tener un doble discurso. Pero nunca había habido una crisis migratoria así, en que más de seis millones de venezolanos salieron de su país en condiciones sumamente precarias. En Chile ya recibimos a más de 500 mil venezolanos y tenemos 20 millones de población. En Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, recibieron, creo, 350 mil venezolanos. Tuvo un gran impacto para nosotros, así como para Perú y Colombia. Es algo que no vamos a resolver sólo dentro de nuestras fronteras nacionales”, concluyó.