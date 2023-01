La dura crítica de Matthei a Boric: “No sabe formar equipos, no sabe mandar”

13 de Enero de 2023

Compartir

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), lanzó una dura crítica contra el presidente Gabriel Boric tras la crisis política provocada por los indultos entregados a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, que terminó con las renuncias de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza-Lopehandía.

La jefa comunal cuestionó al mandatario por la controversia desatada tras la entrega de los beneficios, que incluyeron a Luis Castillo, un reo que tenía un nutrido prontuario policial con delitos comunes antes del 18 de octubre de 2019.

Durante su participación en EnFoco, el programa del laboratorio de políticas públicas Pivotes en Twitter Spaces, Matthei afirmó que “aquí hay demasiadas brutalidades que se hicieron”, manifestando que lo ocurrido con los indultos “es bastante más que desprolijidad. Es una incapacidad de gestionar que yo de verdad no la puedo creer“.

“Un presidente tiene que saber armar equipos, tiene que saber mandar equipos, tiene que saber en quién puede delegar y en quién no y tiene que tener gente que tenga algo de experiencia. Yo creo que ninguna de esas cosas está sucediendo”, añadió.

La alcaldesa dijo además que el mandatario “no sabe formar equipos, no sabe mandar, no sabe yo creo lo que él mismo quiere, porque unas veces se va para un lado y otras veces se va para otro lado, no sabe en quién delegar“.

El acuerdo de seguridad

La alcaldesa Evelyn Matthei también habló sobre el acuerdo de seguridad, que quedó al borde del fracaso debido al retiro de la oposición, que protestó en contra de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.

La gremialista aseguró que aún no es bueno sentarse nuevamente a dialogar, pese a que sostuvo que “en algún momento eso se tiene que reanudar”.

“Es bien complejo dar la señal de que estabas sentado en una mesa y que nunca te explicaron de que al día siguiente iban a indultar a personas que además tienen prontuarios muy amplios. Eso obviamente lo que hace es quebrar las confianzas humanas”, planteó.

Matthei reconoció que “va a pasar algún tiempo, espero que no sea demasiado largo” antes de que la oposición se vuelva a sentar a la mesa, insistiendo con que este hecho mostró la gravedad de la “desprolijidad” cometida con los indultos.