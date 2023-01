Diputado Moreira (UDI) se abstendrá en acusación contra Jackson: “No porque cae mal una persona, lo tenemos que ejecutar”

18 de Enero de 2023

El primero en tomar esta decisión fue Joaquín Lavín León, quien indicó en la comisión que revisa el libelo contra Jackson que la Cámara Baja debería abstener.

Compartir

El diputado Cristhian Moreira (UDI) se sumó a su compañero de partido, Joaquín Lavín León, y anunció que se abstendrá en la votación de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El primero en tomar esta decisión fue Lavín León, quien indicó en la comisión que revisa el libelo contra Jackson que la Cámara Baja debería abstenerse, apuntando a la falta de argumentación legal a la acusación presentada por Republicanos.

Ante estas palabras, el jefe de la bancada UDI Jorge Alessandri apuntó que el diputado Lavín era solo “uno de 23” parlamentarios gremialistas, lo que generó la respuesta de Moreira.

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal. Me voy a abstener porque no soy partidario de que porque cae mal una persona, lo tengamos que ejecutar. Basta de eso, la comunidad quiere que nos unamos y junto a las autoridades de gobierno, hagamos las cosas que necesita la gente, sobre todo la delincuencia, que está matando a los chilenos”, argumentó Cristhian Moreira.

De esta manera, Moreira y Lavín se suman a un grupo de diputados RN, como Andrés Longton, que se mostraron en contra de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson.

“Yo no estoy convencido (de votar a favor) y aún estoy lejanamente en condiciones de ser convencido de acuerdo a los antecedentes que he podido estudiar“, declaró el jefe de la bancada de RN.

Por su parte, la comisión revisora de la acusación constitucional entregó un informe negativo a la Sala de la Cámara, rechazando el libelo contra el titular de Desarrollo Social.

La acusación fue votada en contra por las diputadas oficialistas Clara Sagardía (Ind-CS), Ericka Ñanco (RD) y Karol Cariola (PC); mientras que el diputado Bernardo Berger (Ind-RN) se inclinó a favor. Joaquín Lavín León (UDI) se abstuvo.