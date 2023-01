Bancada RN reconoce no estar convencida de apoyar acusación contra Giorgio Jackson

16 de Enero de 2023

“Yo no estoy convencido para votar a favor aún de la acusación constitucional contra el ministro Jackson", indicó Andrés Longton.

La bancada de diputados de Renovación Nacional se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la cual está siendo revisada por la comisión ad-hoc.

Al respecto, Andrés Longton, jefe de la bancada RN, indicó estar “lejos” de apoyar la acusación presentada por el Partido Republicano.

“Yo no estoy convencido para votar a favor aún de la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Yo creo que los argumentos, no solamente políticos sino jurídicos son fundamentales para determinar la responsabilidad de un ministro y sacarlo de su cargo (…) yo no estoy convencido y aún estoy lejanamente en condiciones de ser convencido de acuerdo a los antecedentes que he podido estudiar”, expresó el parlamentario de oposición.

Longton argumentó a T13 que “nosotros criticamos mucho la manera irresponsable en que el ahora oficialismo presentó y llevó a cabo acusaciones constitucionales, incluso dos contra el Presidente Piñera, que nos llevó a un clima de polarización, de radicalización, de odio y de violencia (…) Por eso hay que analizar con mucho detenimiento y responsabilidad el aprobar o no una acusación constitucional”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis apuntó que si entregara el “premio limón” al ministro Jackson, todos los parlamentarios de RN lo apoyarían, pero dejó en claro que no buscan “venganza política”.

Las palabras de la oposición fueron valoradas por la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien sostuvo que “la acusación contra el ministro Jackson, tanto en lo jurídico como en los hechos que la sustentan es total y absolutamente improcedente, y esperamos que, de buena fe, con un análisis riguroso, un análisis político de buena fe, Chile Vamos y los partidos oficialistas nos acompañen para evitar que esa acusación constitucional se concrete”.