Con abstención clave de la UDI: Jackson logra un respiro tras rechazo de acusación constitucional en comisión

18 de Enero de 2023

La instancia entregó un informe negativo y no vinculante a la sala, que revisará el libelo durante este jueves.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, logró un pequeño respiro en una de sus semanas más complicadas en el cargo luego que la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra votara en contra del libelo, entregando un informe negativo que será votado en la sala durante este lunes.

La acusación presentada por el Partido Republicano fue votada en contra por las diputadas oficialistas Clara Sagardía (Ind-CS), Ericka Ñanco (RD) y Karol Cariola (PC); mientras que el diputado Bernardo Berger (Ind-RN) se inclinó a favor.

Una de las decisiones claves fue la del diputado Joaquín Lavín León (UDI), quien finalmente se abstuvo. Pese a que su voto no era decisivo en el resultado final (el oficialismo era mayoría en la comisión), su postura terminó por dar cuenta de la división que existe en Chile Vamos sobre la pertinencia de la acusación.

El informe emitido por esta comisión revisora no tendrá un carácter vinculante, por lo que la sala podría aprobar o rechazar el libelo sin mayores complicaciones.

La defensa del ex diputado de RD anunció que recurrirá a la llamada “cuestión previa”, la que de ser aprobada considerará la acusación como “no presentada”, desechando su avance y discusión de fondo.

División en la oposición

La acusación constitucional contra Giorgio Jackson no ha encontrado un respaldo unánime de parte de la oposición, ya que algunos sectores no están de acuerdo con el uso excesivo de este instrumento, que también se ejecutará con la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.

El jefe de la bancada de diputados de RN, Andrés Longton, reconoció que “yo no estoy convencido (de votar a favor) y aún estoy lejanamente en condiciones de ser convencido de acuerdo a los antecedentes que he podido estudiar“,

Aun así, la colectividad anunció que votará en contra de la cuestión previa para poder conocer el fondo del requerimiento contra el secretario de Estado.