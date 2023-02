Víctimas de los incendios forestales: las visiones opuestas del fiscal nacional y el subsecretario Monsalve

14 de Febrero de 2023

Ángel Valencia ofreció una serie de declaraciones que fueron contestadas por la autoridad del Ministerio del Interior.

Mientras continúan los trabajos de emergencia para controlar y extinguir cientos de incendios forestales en la zona centro y sur del país, las autoridades del Estado han ofrecido dos visiones respecto al origen de esta tragedia, que en su gran mayoría se desata por acción de terceros.

“Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. A mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar Conaf y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios”, dijo Ángel Valencia, fiscal nacional.

“Desde el punto de vista de nuestra tarea hoy en día con las causas que tenemos y las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más… Con la investigación podrá establecerse que quizás hubo algún tipo de incumplimiento o, por el contrario, son víctimas puras que, de momento, merecen el trato de víctimas y ese es el trato que corresponde que les demos”, agregó tras reunirse con el director ejecutivo de la Conaf, Christian Little.

Valencia confirmó que se perseguirá con el mayor peso de la ley a las personas que sean condenadas por provocar siniestros o interfieran en las labores para contener y terminar con la emergencia.

La respuesta de Monsalve

Frente a esta alocución de Ángel Valencia, el subsecretario del Interior fue enfático en trasladar su visión hacia los ciudadanos y no tanto hacia la Conaf.

“Los incendios son producidos casi en un 100%, por sobre el 99% por un factor humano y, finalmente, yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país. Las 24 personas que han fallecido son compatriotas nuestros y las personas que han perdido sus viviendas no son la industria forestal, también son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios, por lo tanto, creo que la principal víctima de los incendios es el país”, enfatizó Manuel Monsalve.