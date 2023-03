Los criticados argumentos de Pamela Jiles para insistir con el sexto retiro

24 de Marzo de 2023

La diputada Pamela Jiles reiteró su defensa al sexto retiro del 10% de los fondos de AFP, que volverá a ser visto por el Congreso en abril próximo, apuntando a las críticas del Gobierno a esta iniciativa.

En entrevista con Mucho Gusto en Mega, la legisladora apuntó que la inflación que generará un nuevo retiro de fondos es “una chiva de Marcel”.

En esta línea, Pamela Jiles aseguró que “la inflación no la produjeron los retiros. La mayor prueba es que hace dos años no tenemos retiros y tenemos inflación, y en el mismo grado que tienen otros países donde no ha habido retiros”.

Jiles acusó al Gobierno de valerse del “aparataje del Estado” para buscar imponer este razonamiento, pero fue más allá y acusó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, de ser “el principal productor de inflación en Chile”.

Esto, ya que durante su paso por el Banco Central, tras la aprobación del primer retiro de fondos, “fue emitir plata”.

Además, Pamela Jiles disparó contra el presidente Gabriel Boric, recordando que “hay todo tipo de intervenciones viralizadas en las que defendía con las mismas palabras, que hoy ataca, el retiro y el autopréstamo… lo defendía en ese momento, supongo, porque eran un instrumento electoral. Y eso le llama la atención a la gente, porque significa una voltereta monumental”.

“Hay una falta de conexión con la realidad de las personas. Les siguen hablando a la gente de macroeconomía, de que hay que mantener a la banca, y en definitiva la gente lo que tiene es hambre y que no puede pagar las cuentas”, sentenció.