“Un partido familiar”: las razones de la senadora Alejandra Sepúlveda para renunciar a la FRVS

24 de Marzo de 2023

La legisladora criticó a la directiva de la colectividad presidida por Flavia Torrealba, esposa del diputado Jaime Mulet.

Compartir

La senadora Alejandra Sepúlveda anunció su renuncia a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividad de la que fue fundadora y que forma parte del oficialismo en la coalición Apruebo Dignidad.

La legisladora llevaba meses manifestando su distancia con la directiva de la colectividad. De hecho criticó la designación de su compañero de partido, el periodista y académico, Esteban Valenzuela, como ministro de Agricultura.

En una entrevista a El Mercurio, la ex militante de la DC y del PRI profundizó en el tema y precisó que su quiebre con la FRVS se centra en la conducción de la actual presidenta, Flavia Torrealba.

“Con la conducción de la presidenta actual, Flavia Torrealba, esposa del diputado Jaime Mulet, se ha transformado en un partido familiar que no tiene una consistencia política y creo que eso no le ha hecho bien al proyecto en común que teníamos”, expresó.

Sepúlveda añadió que “la verdad es que la relación está quebrada hace bastante tiempo. Yo soy fundadora de uno de los partidos que venía de la Región de O’Higgins y creo que se ha perdido esta fórmula de cómo enfrentarnos a los problemas y las decisiones que debe tomar un partido y buscar el bien común para el país. Tenemos un problema de cómo funciona la democracia interna del partido”.

La senadora aseguró además que con ella también se irán concejales, consejeros regionales y el diputado Félix Bugueño. Sobre su colega, el senador Esteban Velásquez, la parlamentaria precisó que continuaría militando ya que “es un hombre que tiene mucha más esperanza que yo”.

La relación con el Gobierno

La senadora Alejandra Sepúlveda explicó cómo será su relación con el Gobierno tras su salida de la FRVS, dando cuenta de compromisos adquiridos que “no se están cumpliendo”.

“Primero, quiero decir que yo trabajé por el presidente, le tengo un tremendo cariño, lo conozco hace muchos años, como diputado, y posteriormente hicimos varias cosas en común especialmente en la segunda vuelta para que él pudiera ganar. Creo que no ha sido un año fácil, que ha sido súper complejo para él, pero hay compromisos que lamentablemente no se están cumpliendo y que fueron parte importante del acompañamiento que yo hice, sobre todo en los sectores rurales”, expresó.

Sobre las deudas que mantiene el oficialismo, la congresista apuntó principalmente a la temática rural. “Hemos tenido muchas complicaciones en las construcciones de las viviendas rurales. La mayoría de las cosas que se están haciendo son más bien en lo urbano, pero las políticas rurales han quedado atrás y creo que ahí hay un compromiso pendiente“, describió.

“Yo me siento oficialista, voy a acompañar al presidente, sin duda hay un compromiso político con él, pero no puede dejar de decir las cosas que no se están haciendo bien y que a uno le preocupan por lo menos en los compromisos que tuvimos en campaña”, complementó.

Sepúlveda también cuestionó que el oficialismo no pudiera ampliar su base electoral, incluyendo a la DC.