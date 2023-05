¿Adelanta la presidencial? Kast apuntó a Santiago, Valparaíso y al “Gobierno fracasado”

7 de Mayo de 2023

La felicidad del líder del Partido Republicano era evidente después del triunfo en la elección del Consejo Constitucional.

José Antonio Kast era pura risa. El Partido Republicano se convirtió en la lista más votada en la elección del Consejo Constitucional y podrá controlar el proceso que confeccionará un segundo proyecto de la nueva Constitución.

La figura de este conglomerado de extrema derecha enfrentó al Gobierno por los errores que él considera que ha cometido y proyectó lo que asoma en el órgano de 50 miembros que tendrá a sus compañeros de colectividad como mayoría en un triunfo histórico.

“Chile, no nosotros, ha derrotado a un Gobierno fracasado, un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis en educación, en materia de salud, vivienda y tantas otras”, expresó el ex candidato presidencial que busca una nueva oportunidad tras ser vencido por Gabriel Boric.

“Muchos se han preguntado esta noche qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional y la respuesta es lo mismo que hemos hecho siempre, que es amar profundamente a nuestra patria, actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile”, sostuvo.

“Hoy no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien. No es tiempo de celebrar. Podemos decir que estamos contentos porque logramos una meta importante, pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país. Es tiempo de trabajar y trabajar en unidad por el bien de Chile”, cerró.

Santiago y Valparaíso según Kast

En una intervención que ha sido catalogada como un adelanto a la carrera presidencial, José Antonio Kast en su discurso habló de Santiago y Valparaíso, comunas administradas por la izquierda a través de Irací Hassler y Jorge Sharp, respectivamente.

“Desde mañana empezaremos a desplegarnos por Chile para ir impulsando y promoviendo nuevos liderazgos, para ir reconstruyendo no solamente nuestro país, sino que cada una de las ciudades que ha estado abandonada en las manos de la izquierda”, dijo.

“Vamos a recuperar Santiago para sus vecinos y vamos a reconstruir Valparaíso y sus valores porque Valparaíso merece mucho más”, cerró.