Boric no quiere “vendettas” y les hace una recomendación a los republicanos tras su triunfo

7 de Mayo de 2023

El presidente analizó la victoria del conglomerado de extrema derecha en la elección del Consejo Constitucional

Pasadas las 21:30 horas de este domingo, el presidente Gabriel Boric analizó los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional donde el Partido Republicano se impuso como la lista con más consejeros a lo largo del país. El mandatario y el oficialismo saben que el segundo proyecto de nueva Constitución está en manos de este conglomerado y la derecha con Chile Seguro, por lo que hizo un llamado de unidad.

“Quiero invitar al Partido Republicano, que obtuvo una primera mayoría incuestionable, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. El proceso no puede ser de vendettas. El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto”, comenzó diciendo el jefe de Gobierno en su intervención tras un nuevo golpe en las urnas.

“Se han elegido hoy día 50 consejeros constituyentes y como presidente de la República los invito a actuar con sabiduría y templanza. Volvemos a tener una oportunidad de construir con diálogo y encuentro una nueva Carta Magna que represente los anhelos y el tipo de país en el que como chilenos queremos vivir”, complementó.

“Uno de los puntos más relevantes, además del innegable crecimiento del Partido Republicano, es que hay una mayoría diversa de chilenos que se han comprometido públicamente con construir una nueva Constitución”, dijo respecto a esta misma materia.

Lo que viene para el Gobierno

“Lo que Chile espera es que todos los sectores políticos podamos encontrarnos y ponernos de acuerdo. En el Gobierno seguiremos trabajando para mejorar la vida de nuestros compatriotas. Los llamo a la unidad que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales estamos hoy en La Moneda”, expresó Boric.

“Cuando el péndulo de la historia en tiempos cortos se mueve de un extremo a otro, siempre son las personas más vulnerables quienes sufren el efecto del enfrentamiento entre las élites. El liderazgo se juega en detener este movimiento pendular, en un equilibrio que apunte hacia un progreso que pueda ser compartido y apropiado por todo”, analizó.