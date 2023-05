“Monos peludos”: Piergentili asumió “concepto desafortunado”, pero insiste en críticas al Gobierno

22 de Mayo de 2023

La presidenta del PPD pidió disculpas por sus palabras, pero planteó que "no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado".

Como “un tremendo error” calificó la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sus declaraciones al criticar al Gobierno en la entrevista que le concedió a La Tercera, y aprovechó su participación en el programa Tolerancia Cero para ofrecer sus disculpas a quienes se sintieron afectados por sus palabras.

Lo anterior, luego de las críticas recibidas desde todos los sectores tras asegurar que después de los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo el Gobierno tenía que dejar de dirigirse “a los monos peludos, al 30% que tiene, a les compañeres”.

La ex candidata a consejera por la Región Metropolitana se tomó unos minutos antes del inicio del programa televisivo de CNN para reconocer que “cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica“.

“Creo que esa analogía no resultó como yo dije y pido disculpas, primero a los militantes de mi partido, y por cierto, a la comunidad LGBTIQ+ y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido”, aseveró Piergentili.

La líder del PPD recalcó que “en lo personal, no creo que sean agendas que no importan, y porque, insisto, me expresé terriblemente mal, y frente a eso uno tiene que ofrecer honestas y sinceras disculpas“.

Natalia Piergentili también indicó qué quiso decir cuando se refirió a cierto sector de votantes del oficialismo como “monos peludos”.

“Fue una mala forma de expresar un reducto, cuando hay algunos que solo quieren hablarle a su barra, a su tribu, a su entorno. Y, la verdad, es que fue un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado“, manifestó la presidenta de la colectividad.

Comité político del PPD

Tal como se anunció luego de que la comisión política del PPD rechazara la renuncia de Natalia Piergentili a la presidencia tras los resultados de la elección del 7 de mayo, para esta jornada está prevista la reunión del comité político de la colectividad.

Al respecto, Piergentili rechazó la posibilidad de no asistir y aseveró que “voy a participar. Creo que para todas las cosas, como presidenta del partido, tanto para las decisiones que han sido acertadas como para los errores personales, yo planto cara“.

“Por lo tanto, me corresponderá en el comité político expresar las mismas disculpas que he estado haciendo aquí frente a la opinión pública, pero también poniendo mis argumentos respecto a los puntos políticos que quiero plantear“, cerró el tema la mandamás del PPD.