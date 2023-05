Antonia Urrejola apunta contra Natalia Piergentili: “Hay un mundo de diferencia, de compromiso y de lealtad”

29 de Mayo de 2023

La ex canciller reaccionó a la comparación que hizo la timonel del PPD al mencionarla, luego de que en un chat privado intentara disculparse por sus declaraciones de la semana pasada.

Para nada le gustó a la ex canciller Antonia Urrejola la comparación que hizo en un chat privado la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, tras asegurar que con sus declaraciones sobre los “monos peludos” que hizo la semana pasada, “me mandé un Antonia Urrejola”.

La ex ministra de Relaciones Exteriores utilizó las redes sociales para manifestar su molestia por los dichos de la timonel del PPD cuando intentó justificar sus declaraciones, en las que también cuestionó la “falta de agenda del gobierno” y la falta de autocrítica en el Ejecutivo la semana pasada.

Luego, al abordar el tema a través del chat de Socialismo Democrático, en el cual también participan los presidentes del PS, el Partido Radical y el Partido Liberal; Natalia Piergentili planteó que “me importa decirles que creo que estuve mal, muy mal en la forma (me mandé un Antonia Urrejola), pero creo que la reflexión de fondo me sigue haciendo sentido“.

Y si bien el tema de los “monos peludos” dio para todo en las redes sociales, la ex canciller Antonia Urrejola no dejó pasar la alusión de la presidenta del PPD a su nombre y empleó su cuenta de Twitter para salir al paso de sus palabras.

Expresiones odiosas

Según la ex ministra Urrejola, Natalia Piergentili “pretende ahora justificarse señalando que sus palabras constituyeron un error en la forma. Las suyas fueron expresiones descalificadoras, intolerantes y homofóbicas; no fueron sólo groserías, no fueron sólo palabras mal escogidas ni, mucho menos, meros ‘errores de forma’“, publicó inicialmente.

Y añadió que “fueron expresiones odiosas de la mayor gravedad que transgreden principios morales básicos de quienes hemos luchado por tantos años por sociedades más justas, inclusivas y tolerantes”.

Antonia Urrejola continuó con su hilo en la red social y aseveró que “quiero pensar que en su entrevista ella revela sólo una postura personal. El socialismo democrático, del que ella forma parte, errores más, errores menos, ha tenido como sello en las últimas décadas la promoción de la tolerancia, la inclusión y la defensa de los derechos humanos“.

“Son estos principios, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa, tolerante e inclusiva, que me han guiado a lo largo de toda mi vida, mi conducta y mi carrera profesional“, recalcó la ex canciller.

Un mundo de diferencia

También aclaró las circunstancias que distinguen ambas situaciones: “Sus declaraciones públicas a un diario nada tienen que ver con la lamentable grabación y filtración de una conversación privada“.

Urrejola aseguró además que Natalia Piergentili “se equivoca” al “pretender compararme con ella, porque una cosa es el lenguaje coloquial, desafortunado incluso, que empleamos en privado. Cosa muy distinta es el lenguaje de la intolerancia y la descalificación dirigido públicamente a los demás, más cuando se trata de aliados políticos“.

“Entre uno y otro, hay un mundo de diferencia, de historia, de compromiso y de lealtad“, cerró su posteo la ex ministra de Relaciones Exteriores.