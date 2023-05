Las declaraciones de Natalia Piergentili que provocaron la molestia del oficialismo

21 de Mayo de 2023

La presidenta del PPD criticó la agenda del Gobierno, asegurando que no estaba en sintonía con la ciudadanía, y aseguró que el oficialismo no ha hecho un "análisis profundo" a la derrota del 7 de mayo.

Natalia Alejandra Piergentili Domenech​, presidenta del Partido Por La Democracia (PPD), se refirió a la derrota del oficialismo en las elecciones del pasado 7 de mayo, asegurando que aún falta un “análisis profundo”.

En ese sentido, aseveró en entrevista con La Tercera que “cuando tú solo estás imponiendo una agenda y la gente no es capaz de ver que te estás haciendo cargo de los dolores sociales, estás desintonizando. Hoy día no somos una mayoría social y eso hay que asumirlo para analizarlo y para revertirlo”.

En esa misma línea, la timonel del PPD planteó que “no existe hasta ahora un análisis profundo sobre una decisión. ¿Cuál? ¿Yo le quiero seguir hablando al 30%, a los míos, a los que votaron Apruebo, a los que votaron por mi lista, o quiero volver a ser una mayoría social y política?”.

“Y yo creo que eso hay que declararlo, porque cualquiera de las dos cosas es absolutamente válida. Si tú me preguntas a mí, yo estoy por volver a construir mayorías sociales y políticas“, agregó.

Natalia Piergentili aseveró que hizo su propio análisis “más profundo, o debiese ser mucho más estratégico, mucho más amplio”.

“En cambio, si yo estoy contenta con ese 30%, que es mi grupo objetivo, que es el mismo de la primera vuelta de Boric, etc… Claramente la autocrítica no me la tengo que hacer. Tengo que seguir como estoy y con el mismo relato. Por eso te digo que esa es una decisión anterior. Si tú me preguntas a mí, yo quiero volver a construir mayoría“, insistió.

La dirigenta indicó que la pregunta de fondo que tiene que hacerse el oficialismo es “¿Dónde quiero estar? Porque si alguien me dice yo quiero reafirmar a los míos nomás, no sé si va a ser parte de una autocrítica más profunda”.

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras. Ya. Pero si dices chuta, nosotros fuimos mayoría social y política. Nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos, pucha que te queda una brecha de autocrítica”.

La molestia del oficialismo con Natalia Piergentili

Las declaraciones de Natalia Piergentili en La Tercera provocaron reacciones en el oficialismo, quienes manifestaron su molestia al respecto.

Uno de ellos fue el ministro Álvaro Elizalde, el que abordó la crítica hacia la agenda del Gobierno. “Creo que la crítica se funda más bien en un prejuicio y en una caricatura que no corresponde a la realidad“, indicó en Estado Nacional.

“(Piergentili) está repitiendo lo que dijo en campaña, que parece que no generó mucha sintonía ciudadana“, agregó, incluyendo el hecho de que “no se hace cargo de lo que efectivamente está haciendo el gobierno”.

A él se sumó la diputada Emilia Schneider (COM), quien calificó de “intolerable” el hecho de que “sectores progresistas busquen usar a mujeres y población LGBTI+ como chivos expiatorios por sus fracasos”.

“Si Piergentili cree que derechos de las diversidades sexuales son leseras, se equivoca y desconoce la historia de su partido que ha trabajado por ello“, añadió.

Al igual que Elizalde, Schneider también abordó la crítica a la administración de Gabriel Boric. “Además, lo que señala es falso. El gobierno tiene una agenda clara para las mayorías, y eso lo puede ver en políticas como Copago Cero, Royalty Minero, aumentos históricos del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, sistema nacional de cuidados, etc”, cerró.

El diputado Juan Santana afirmó que era “inaceptable” lo ocurrido con Natalia Piergentili. “Quien denosta al Gobierno es la presidenta de un partido oficialista. Se debe marcar un límite: Natalia Piergentili no puede seguir participando de los comités políticos“, solicitó.

Tomás Hirsch sostuvo en Twitter que “mientras Natalia Piergentili descalifica al Presidente, a los demás partidos y a la diversidad exigiendo autocrítica que ella no hace, nuestro gobierno avanza con Royalty histórico, aumento Salario Mínimo, 40 horas, Empresa Nacional Litio, rechazo de perdonazo a Isapres”.

Mientras Natalia Piergentili descalifica al Presidente, a los demás partidos y a la diversidad exigiendo autocrítica q ella no hace, nuestro gobierno avanza con Royalty histórico, aumento Salario Mínimo, 40 horas, Empresa Nacional Litio, rechazo de perdonazo a Isapres.

La diputada Camila Rojas, en tanto, planteó que “el problema es su tono ofensivo y en definitiva su irresponsabilidad“.