Chile Vamos pide aclarar reales motivos de la salida del ex subsecretario de Previsión Social

"Habrá que pedir una investigación interna y exigirla para resguardar los derechos de las víctimas, lo mejor es darle claridad al asunto", sentenció.

Chile Vamos pidió a La Moneda explicar las verdaderas razones de la salida de Christian Larraín de la Subsecretaría de Previsión Social.

Y es que según consignó La Tercera, a Larraín se le habría pedido la renuncia tras recibir una denuncia de acoso sexual al interior del organismo, a lo que se suma su tirante relación con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Ante esto, la diputada Camila Flores (RN) expresó que “me pregunto dónde está la ministra (Antonia) Orellana, dónde está la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ella ha guardado silencio respecto a situaciones que ya han ocurrido anteriormente con otras autoridades del gobierno, respecto a denuncias por abuso sexual; y sobre eso la ministra de la Mujer siempre guarda silencio si es efectivo de que este ex subsecretario habría salido por tal motivo”.

“A mí me parece realmente grave que existan este tipo de denuncias, y sobre todo que no se dé a conocer los reales motivos a la opinión pública. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el estándar moral del que tanto han hablado en este gobierno de quienes nos están precisamente gobernando. No podemos normalizar venga de donde venga situaciones de abuso sexual, de acoso laboral o de tantas otras que viven muchas mujeres en nuestro país. Las autoridades sobre todo, tenemos que partir dando el ejemplo y si esto llega a ser efectivamente así, yo espero que el gobierno incluso se haga parte de las querellas que correspondan para protección de las víctimas que denunció esta situación y no simplemente quede en una renuncia”, argumentó.

Su par de la UDI, Cristian Labbé, sostuvo que “hay que ser responsables y el llamado es a que el Gobierno tome las instancias que correspondan para una investigación y aclarar los hechos, siempre tiene que estar la inocencia de base, lo que tiene que hacer el Gobierno es investigar”.

El diputado Frank Saurbaum (RN) apuntó que que “de ser cierto es tremendamente grave, vamos a esperar más antecedentes, esperamos que se aclare la situación a al brevedad, no solo por el bien del subsecretario, si no que también del Gobierno”.

