El antecedente judicial de Ninoska Payauna, la carta republicana para presidir el Consejo Constitucional

31 de Mayo de 2023

La consejera por la Región de Tarapacá es destacada por el Partido Republicano por su apertura al diálogo.

El éxito del Partido Republicano en la última elección del Consejo Constitucional dejó a esta colectividad de extrema derecha con el control de este órgano que seguirá trabajando para elaborar el segundo borrador de nueva Constitución. Una de las representantes de esta conglomerado es la iquiqueña Ninoska Payauna Vilca, quien intentará ser la presidenta de esta instancia que comienza sus labores el próximo miércoles 7 de junio.

“Tenemos que ser capaces de escuchar, conversar, discutir y construir un camino conjunto para lograr un marco constitucional que nos permita que Chile pueda en el futuro el progresar en paz. Soy una republicana orgullosa, pero también sé que si mis compañeros del Consejo me eligen para representarlos en la mesa directiva, debo desempeñar ese cargo no sólo como republicana, sino como una chilena de corazón que ama su patria”, dijo después de su nombramiento como candidata al cargo.

La representante de la Región de Tarapacá tiene 34 años, es profesora de inglés de la Universidad del Mar y tiene raíces aymaras. Fue candidata a Consejera Regional y en su segunda campaña para un cargo político logró ser uno de los 51 miembros del Consejo Constitucional al imponerse en la elección del 7 de mayo con el 13,12% de los votos. Segundo remató su compañero de partido, Sebastián Parraguez (10,55%).

Tras su designación como carta a presidir el órgano del proceso constituyente se conocieron algunos antecedentes. Los positivos, según los republicanos, es su apertura al diálogo y su cercanía con las personas y los medios de comunicación por las labores en la radio La Popular. Los negativos apuntan a una causa judicial de cuando tenía 18 años y que estaba en conocimiento de los dirigentes del partido.

Payauna y su proceso por hurto

En abril de 2007, Ninoska Payauna fue retenida por guardias de seguridad después de ser sorprendida robando un chaleco en una tienda Ripley de Iquique. Tras comprobarse en las cámaras su responsabilidad en el hecho junto a su acompañante Dennise Béjar, personal de Carabineros se presentó en el lugar y las detuvo.

El Juzgado de Garantía de Iquique tomó esta causa que fue catalogada de “hurto falta”. “El Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, indicó el fallo del tribunal que le permitió postular a cargos públicos.

“Los hechos denunciados, a juicio de la Fiscalía, no comprometen gravemente el interés público, toda vez que corresponden a un evento aislado que perjudica el interés particular y pecuniario de la víctima. Además, la baja penalidad asociada a la conducta denunciada haría más perniciosa que favorable la intervención del aparato de persecución penal estatal”, agregó la resolución.