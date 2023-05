Ministra Vallejo criticó dichos de Luis Silva sobre Pinochet: “Nos preocupa que aún exista negacionismo”

31 de Mayo de 2023

"Nuestro ejercicio es de memoria, por cierto, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo", recalcó la vocera del Gobierno.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, criticó los dichos del consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, quien reconoció que siente “un dejo de admiración” por el fallecido dictador Augusto Pinochet.

La secretaria de Estado se refirió a las declaraciones que emitió el consejero constitucional durante su conversación con Cristián Warnken el pasado domingo 28 de mayo, oportunidad en la que aseguró que Pinochet fue “un hombre que supo conducir el Estado”.

La vocera del Gobierno aseveró al respecto que “en nuestro país tenemos una fuerza política que varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas. Y evidentemente que a 50 años del golpe cívico-militar, nos preocupa que exista negacionismo“.

Dijo también que al Ejecutivo también inquieta en extremo que “se pretenda aún validar o justificar una dictadura que violó derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, torturó y que generó heridas hasta el día de hoy”.

Ejercicio de memoria

“Nuestro ejercicio es de memoria, por cierto, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar evidentemente, de señalar la verdad y hacer justicia, pero también pensar en nuestro presente y futuro”, apuntó a continuación la ministra Camila Vallejo.

En ese sentido, la secretaria de Estado recordó que “hay un dicho que es uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y como los que vivimos en democracia sólo conocemos la democracia, con falencias y todo lo que podamos decir, pero no conocimos lo que fue la ruptura democrática. Y hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia, porque no la ha perdido“.

Finalmente, la vocera de Gobierno alertó que cuando se rompe la democracia “todos podemos salir dañados, y por eso es muy importante que más allá de las declaraciones en particular, en los 50 años del golpe no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla“.