La advertencia de Jorge Quiroz si Congreso rechaza megarreforma: “También están los decretos”

El titular de Hacienda rechazó que la política económica de La Moneda se base en el futuro de la iniciativa.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, reafirmó su llamado a las diversas fuerzas políticas para respaldar la Ley de Reconstrucción Nacional, a pesar de las advertencias del FMI, el CFA y JP Morgan, y a despacharla desde el Congreso Nacional.

El secretario de Estado fue parte de un seminario organizado por Clapes UC, donde dejó en claro que el Gobierno cuenta con una serie de herramientas para sacar adelante la propuesta.

“Me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, recalcó Jorge Quiroz.

Junto con ello, el titular de Hacienda rechazó que la política económica de La Moneda se base en el futuro de la iniciativa.

“Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, puntualizó.

Jorge Quiroz hizo un repaso del panorama económico que vive el país, lanzando críticas a quienes se han mostrado contrarios a las medidas que pretende implementar desde Hacienda: “Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes”.