Miguel Littin: “El anteproyecto tiene mucho de Sancho Panza y poco de Quijote”

7 de Junio de 2023

Por reglamento, el cineasta de 80 años asumió la presidente provisoria del Consejo Constitucional que este miércoles inició sus labores para elaborar una nueva Constitución.

Por reglamento, el primer presidente del Consejo Constitucional será Miguel Littin. El cineasta de 80 años es representante de la Región de O’Higgins por el Partido Socialista (PS) y será el líder provisional mientras los 51 miembros determinen en la votación interna al miembro que presidirá el órgano que comenzará a trabajar en el segundo texto de nueva Constitución.

Minutos antes de asumir esta función, el también escritor dejó en claro sus principios y lo que piensa del anteproyecto que terminó la semana pasada la Comisión Experta.

“Es un gran honor, sin duda. En este momento sólo pienso en mis abuelos, que eran inmigrantes árabes y griegos. Quiero hacer un voto de paz y prosperidad. Hay que escuchar a los otros, representamos a Chile en este momento, al hombre, a la mujer, al campesino, a Chile y tenemos que estar a la altura. He pensado muchas cosas de mí, hasta en el circo, películas en el mar, pero este rol no me lo había atribuido en mi vida”, confesó.

El anteproyecto está ahí, pero tiene mucho de Sancho Panza y poco de Quijote. Y Chile mucho de Quijote”, dijo Miguel Littin, primer presidente del Consejo Constitucional.

“He leído mucho este anteproyecto desde que salió y han hecho los cambios. Creo que hay que darle un aliento al texto. Hay que darle la épica chilena, hay que mostrar un poco más ese espíritu, pero valoro mucho el hecho que sea un texto de acuerdos, a seguir fraterno”, complementó en 24 horas.