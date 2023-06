La decisión del presidente Boric después de que el diputado Mellado confesara filtrar el audio

16 de Junio de 2023

El mandatario se refirió por primera vez a la polémica que desató el accionar del parlamentario de Renovación Nacional (RN) tras la cita en Cerro Castillo con representantes de la Macrozona Sur.

Compartir

El presidente Gabriel Boric era el protagonista de la historia que aún no se había referido a la filtración del diputado Miguel Mellado.

El audio donde el mandatario anunciaba medidas y un proyecto para la Macrozona Sur tras la seguidilla de atentados fue compartido a los medios por el parlamentario de Renovación Nacional (RN) en una maniobra que ha sido cuestionada de forma transversal, salvo en su partido, donde lo han catalogado solamente de un “error”.

La Fiscalía de Valparaíso abrió una causa para determinar responsabilidades y posibles sanciones judiciales para el representantes de la Región de la Araucanía, quien asegura que no se “avergüenza” por lo ocurrido y que no dejará su cargo.

Actitudes tremendamente irresponsables como la del diputado Mellado no van a minar la convicción de sacar esto adelante”, expresó el presidente Boric tras la confesión del parlamentario RN.

Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje, acá tenemos que ser una unidad, chilenos y chilenas en contra de la violencia”, expresó Boric sobre el caso.

“Lamentablemente se contradice cuando dice que ‘lamentablemente se filtró el audio’ y ahora dice que no se arrepiente. Hay una contradicción ahí. A mí me parece muy grave, pero no voy a querellarme personalmente”, afirmó el mandatario.