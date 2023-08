La “cita” de Marcel a Condorito por críticas al pacto fiscal

2 de Agosto de 2023

El ministro de Hacienda aseguró que los cuestionamientos de la oposición se basan en "un doble supuesto".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso de las críticas de la oposición al proyecto de elusión y evasión tributaria que se ingresará por la Cámara de Diputados y sostuvo que los cuestionamientos se basan en “un doble supuesto”.

El secretario de Estado abordó el tema esta jornada, durante la cual ofreció entrevistas y una conferencia de prensa para explicar de mejor manera los puntos centrales del pacto fiscal que propuso el martes el Ejecutivo. Y para dejar en claro el punto, incluso recurrió a un conocido chiste de Condorito.

Al abordar las críticas opositoras a la iniciativa, el ministro Marcel planteó que “este es un planteamiento que se ha hecho sobre la base del supuesto que el Gobierno quiere enviar ahora un proyecto que supuestamente sería igual al que rechazó en marzo. Es decir, es un doble supuesto“, recalcó.

“Dado que lo que hemos planteado es una invitación a ponernos de acuerdo en torno a los contenidos del pacto fiscal, incluyendo la priorización de los proyectos de ley, el ordenamiento en el tiempo, el compromiso para darle una tramitación expedita, me parece que es un poco adelantarse y aplicar prejuicio con respecto de lo que el gobierno estaría planteando“, argumentó al respecto la autoridad.

El chiste de Condorito que contó Marcel

Mario Marcel profundizó en el tema y lo hizo recurriendo a uno de los más conocidos personajes de la cultura popular del país.

Según el secretario de Estado, lo que ocurre con la oposición se parece a “un antiguo chiste de Condorito que muchos de ustedes no recordarán“.

Así, contó que “Condorito se queda sin azúcar y decide ir a pedirle azúcar al vecino. Pero en el camino va pensando si le convidará o no azúcar. ‘A lo mejor me mentirá, me dirá que no le queda’. Que en realidad el vecino es súper amarrete. Finalmente, cuando llega a la casa y el vecino le abre la puerta, Condorito le dice ‘no me interesa tu azúcar, quédate con ella’. Y le tira el azúcar por la cabeza“.

Esto es más o menos la misma lógica. Es suponer una mala intención del Ejecutivo y transformar eso en un hecho político, en una toma de posición”, planteó a continuación.

Aseveró luego que “la verdad es que al Ejecutivo lo que le interesa es dialogar, no actuar sobre la base de prejuicios, no darnos portazos mutuamente”.

“Las puertas del ministerio y del gobierno estarán abiertas. Vamos a hacer una invitación a los partidos políticos a revisar en conjunto lo que está propuesto en el pacto fiscal. Y ahí será el momento de discutir estos temas, de cuáles serán los proyectos de ley y cómo se seguirá procediendo con el proceso legislativo”, añadió.

¿Se quiere legislar sobre cumplimiento tributario?

Además de la referencia a Condorito, el ministro de Hacienda se refirió a los temas del cumplimiento tributario, puntualizando que “creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es si queremos legislar sobre estos temas. Si creemos que en Chile existe abuso de las normas tributarias. Si es importante el uso de resquicios para pagar menos impuestos y si corresponde fortalecer las normas y la fiscalización tributaria para que la norma se cumpla”.

“Para nosotros la respuesta es bastante evidente, porque quien abusa de los resquicios legales para pagar menos impuestos, no sólo está abusando de la legislación, sino que está restando financiando para cosas que son esenciales para el país“, profundizó Marcel.

El titular de Hacienda indicó que “después de aquello, y si se logra estar de acuerdo en el contenido, veremos cuáles son las propuestas específicas para mejorar esa fiscalización tributaria y ahí veremos cuál es el camino legislativo más adecuado”.

“Esa me parece que es una secuencia que pone los temas de fondo primeros y los temas procedimentales después“, concluyó.

