Los argumentos de un grupo de economistas que se declaró A Favor de la propuesta constitucional

11 de Noviembre de 2023

En una carta, fueron 25 figuras las que anunciaron que votarán A Favor de la propuesta de nueva Constitución que redactó el Consejo.

A días de finalizar el segundo proceso constituyente, un grupo de economistas firmó una carta en la que se declararon A Favor de la propuesta constitucional que redactó el Consejo Constitucional.

Fueron 25 nombres los que se adhirieron a la misiva, entre los que se encuentran Matías Acevedo, ex director de Presupuestos; Manuel Agosin, ex decano de la FEN de la Universidad de Chile; Klaus Schmidt-Hebbel, ex economista jefe de la OCDE; Joaquín Vial, ex vicepresidente del Banco Central; Iris Boeninger, miembro del Consejo Nacional Asesor de Clapes; y Michel Labbé, ex asesora del Ministerio de Economía, entre otros.

Entre los argumentos que entregaron para declararse A Favor de la propuesta constitucional, la cual será plebiscitada el próximo 17 de diciembre, indicaron que el documento “posee varias virtudes y mejoras que podrían traducirse en mayor certidumbre, estabilidad y avances en materia económica“.

Junto con eso, destacaron el reconocimiento y la promoción de derechos sociales de forma progresiva, el mejoramiento en la gobernabilidad y los contrapesos en el sistema político, además de la consagración y modernización del carácter técnico y autónomo del Banco Central.

“La Constitución vigente ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho, lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva Constitución que rija en la práctica y posea legitimidad sustantiva de la ciudadanía”, expresaron.