La Moneda anuncia “facultad extraordinaria” para expulsar a extranjeros que cometan delitos

19 de Noviembre de 2023

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis de seguridad que se ha acentuado en nuestro país en las últimas semanas, donde destaca una expulsión más expedita de extranjeros que cometan delitos.

“Yo voy a usar una facultad extraordinaria que tiene la Subsecretaría del Interior, lo hemos conversado con el Presidente de la República y con la ministra (Tohá), (…) que es resolver decretar una resolución de expulsión por razones de seguridad de Interior”, indicó Monsalve en MegaNoticias.

El subsecretario precisó que “vamos a empezar a usar esa facultad que tiene la virtud de que acorta el plazo administrativo de expulsión y vamos a proponer al Parlamento dos cambios en esta materia”.

“La primera es acortar el plazo de apelación, voy a colocar el ejemplo de lo que ocurrió en Puerto Montt hace un tiempo atrás, de unos colombianos que agredieron a Carabineros, y que fueron expulsados finalmente”, declaró el representante de Interior.

Monsalve explicó que “lo primero que le vamos a proponer al Parlamento es acortar ese plazo de apelación a 5 días para ajustarlo a los 5 días que la Policía de Investigaciones (PDI) tiene para mantener detenidas a las personas para proceder a su expulsión”.

“Lo segundo es que vamos a pedir modificar una facultad que hoy la Policía de Investigaciones no tiene. (…) Cuando se resuelve la expulsión de un ciudadano y la PDI tiene que ir a buscarlo, no tiene facultades legales para entrar al domicilio, o sea, a pesar de que sabe que esa persona está en un domicilio, no tiene facultades legales para entrar”, agregó.