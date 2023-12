“No sé si a alguien le interesa…”: Matthei desdramatiza anuncio presidencial de Kast

25 de Diciembre de 2023

La alcaldesa de Providencia pidió no enfocarse en unas elecciones que ocurrirán en dos años más, cuando hay otras prioridades actualmente.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al anuncio de José Antonio Kast de querer convertirse, por tercera vez, en candidato presidencial en la próxima elección.

La consulta se le realizó en una pauta de prensa, donde entregaron regalos a los niños pacientes del Hospital Calvo Mackenna. “Yo no sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más. Hoy día es Navidad, estamos en otra”, aseveró la jefa comunal.

Matthei recalcó que actualmente “estamos pensando en otras cosas. Chile tiene demasiados problemas, las familias tienen muchos problemas y debemos preocuparnos de eso“.

“Lo único que busco es que haya colaboración, genuino interés de parte de todo el mundo político para resolver las problemáticas del país”, añadió.

¿Qué dijo Kast?

Las declaraciones de Evelyn Matthei ocurren luego de que el pasado viernes, José Antonio Kast confirmara que le gustaría presentarse en una tercera candidatura presidencial.

“Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí“, dijo en Estado Nacional de TVN, y agregó que “yo puedo decir que yo estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía”.

Eso sí, dejó en claro que cualquier candidato “que vaya por el gobierno, va a perder porque es un desastre de gobierno”.