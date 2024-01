Fuego amigo: Gonzalo Winter cuestiona a ministro Grau por reunión con Pablo Zalaquett y empresarios

8 de Enero de 2024

El diputado cuestionó que la reunión se haya realizado fuera de una oficina y en un horario que no era de trabajo.

Compartir

Una de las noticias que ha marcado la pauta en los últimos días en el mundo político tiene que ver con las polémicas reuniones de ministros del Gobierno de Gabriel Boric con diversos empresarios en la casa de Pablo Zalaquett (UDI), las cuales no fueron registradas en la Ley del Lobby.

Uno de los miembros del gabinete que tuvo una comida con el ex alcalde y ahora lobbista, fue el ministro de Economía Nicolás Grau (CS). Situación a la que se refirió el diputado, Gonzalo Winter (CS).

En conversación con el programa Estado Nacional, el parlamentario aseguró que en su opinión, el titular de Economía “lo debería haber hecho en horario laboral y en una oficina“.

Fuego amigo

Siguiendo en esa línea, Winter sostuvo lo siguiente:

“El hecho de que sea en la casa de un lobista es lo que vuelve complicado el asunto, porque yo si he visto situaciones donde distintos grupos de la sociedad, a través de un intermediario le invitan a uno a exponer sus ideas (…) Por ejemplo a mí una vez me invitaron a hablar del Frente Amplio a un grupo de empresarios y nadie me pidió nada, me escucharon”.

En este sentido, afirmó que “en la medida que se le haya solicitado a las autoridades de parte de ellos, evidentemente debió haber quedado registrado”. Con respecto a si el secretario de Estado infringió la ley o no, Gonzalo Winter respondió que eso depende de los temas que hayan conversado.

A lo que agregó: “La ministra Maisa Rojas hasta hace dos años era una científica y el ministro Grau era académico. Eso ha generado un tema de desconocimiento entre las dos partes, entre el regulado y el regulador, una falta de vínculo y conocimiento”.

Las reuniones en casa de Zalaquett

Un reportaje realizado por Ciper, dejó en evidencia diversas reuniones entre miembros del Gobierno de Gabriel Boric con empresarios en la casa del lobista Pablo Zalaquett. Estos encuentros han causado controversia puesto que ninguna de estas convocatorias fue registrada en la plataforma de Ley del Lobby.

En uno de estos casos, el ministro de Economía, Nicolás Grau participó junto a la titular de Medio Ambiente en una reunión con representantes de empresas salmoneras. Entre ellos figuraban Rodrigo Sarquis Said y Andrés Santa Cruz de Blumar, Sady Delgado y José Guzmán Vial de Aqua Chile yJosé Gutiérrez y Cristián Sweet, de Multiexport.

Tres semanas después de aquella cita, el Gobierno presentó su nueva Ley de Pesca.