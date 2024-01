Pablo Zalaquett: cómo pasó del retiro de la política a su rol de influyente lobbista

9 de Enero de 2024

El ex alcalde de La Florida y Santiago se alejó de la política en 2013 y tras incursionar como hombre de negocios, comenzó a coordinar encuentros entre políticos y empresarios en su casa.

Sorpresa causó en muchos sectores la reaparición pública de Pablo Zalaquett, ya alejado de la política contingente y en un nuevo rol de influyente lobbista.

El ex alcalde de La Florida y Santiago lleva casi una década alejado de las elecciones y demás avatares de la actividad política, salvo una fugaz participación en las primarias para la alcaldía de Vitacura en 2020, en las que resultó en tercer lugar.

Nacido el 9 de julio de 1963, Pablo Zalaquett es ingeniero comercial y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Su inicio en la política

Más allá de su militancia gremialista, recién el año 2000 se involucró de lleno en una carrera política, tras postularse y ganar la elección municipal en La Florida.

Tras dos períodos en la comuna, decidió buscar el sillón alcaldicio en Santiago. En 2008 se impuso a Jaime Ravinet en los comicios.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en La Florida, no resultó reelecto para un segundo periodo en 2012.

De todas maneras, Pablo Zalaquett apuntaba más alto y en 2013 se presentó como candidato a senador por la circunscripción Santiago Poniente. Pero tampoco resultó electo, por lo que decidió alejarse de la política.

Caso Penta y su lado empresarial

Pero la política no se había alejado de él y en 2015 se inició una investigación en su contra por delitos tributarios en el marco del Caso Penta y el financiamiento ilegal de campañas políticas. Cuatro años más tarde, la Fiscalía suspendió la causa contra el ex alcalde.​

Alejado de la opinión pública, Zalaquett inició su etapa como empresario tras incursionar en el negocio del retail en Santiago. De esta forma. se transformó en el representante de la marca de zapatos Aedo en Chile.

En 2017 se asoció con su amigo Cristóbal Lira, con el propósito de traer a Chile la marca Alpe. En esa época se sitúa también el impasse que vivió con el comediante Stefan Kramer, a raíz de sus imitaciones.

Pablo Zalaquett, el lobbista

Alrededor de una década después de su retiro de la política, Pablo Zalaquett volvió a las portadas de los medios. Esta vez, a raíz de las reuniones entre políticos y empresarios que organizó en su residencia. De hecho, seis ministros del Gobierno de Gabriel Boric han tomado parte en estas citas.

Es que durante su trabajo como hombre de negocios generó contactos en el mundo empresarial, los que sumó a los políticos que había conocido con anterioridad.

“Chile es un pañuelo. Y establecer redes te permite hacer una gestión más eficiente. Mi paso por distintas instituciones desde el punto de vista público me ha ayudado a lograr autogestión para la realización y financiamiento de buenos proyectos”, le dijo a El Mostrador allá por 2008.

En tanto, La Tercera apunta que Zalaquett tuvo la idea de realizar estas juntas poco antes del plebiscito del 4 de septiembre del 2022.

Las primeras citas se refirieron precisamente a ese proceso electoral. Posteriormente comenzó a sumar a ministros a las reuniones con empresarios y políticos de diversas tendencias.

Del actual Gobierno han acudido a las citas en la casa de Zalaquett los ministros Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

Aunque se menciona también al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, lo cierto es que asistió a un encuentro cuando se desempeñaba como parlamentario.

Ley de Lobby

Tras conocerse el papel de lobbista de Pablo Zalaquett, de inmediato surgieron las críticas debido a que ninguno de los encuentros en su casa se reportó en el marco de la Ley de Lobby.

Como le dijo a EL DÍNAMO el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, “la Ley del Lobby es una de las grandes fake news de Chile“.

En ese entonces, sostuvo que se trata de una norma “que tiene tal nivel de excepciones o de posibilidades interpretativas, por no decir triquiñuelas, que tú prácticamente puedes no registrar nada y no vas a ser sancionado“.

En tanto, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, sostuvo que “por la información que ha trascendido en los medios y de parte de algunos de los involucrados, soy de la opinión que debieran haberse registrado y publicado de acuerdo a dicha ley“.