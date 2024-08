VIDEO – “Le pregunté a Chat GPT qué hacer con la UDI”: la broma de Boric que tuvo una rápida respuesta del senador Coloma

1 de Agosto de 2024

La particular broma desató risas en la inauguración del Congreso Jóvenes Futuro, donde también estaba el senador de la UDI, quien no tardó en responder.

El presidente Gabriel Boric participó en el Congreso Jóvenes Futuro 2024, el cual comenzó este 1 de agosto y tuvo lugar en el ex Congreso en Santiago.

Bajo este contexto, el mandatario aprovechó la instancia para realizar una broma haciendo alusión a la inteligencia artificial y a uno de los partidos políticos que se encuentra atravesando uno de sus momentos más turbulentos: la UDI.

En este sentido, Gabriel Boric expuso: “¿Cuántos de ustedes usan Chat GPT?, ¿ocupan o no? No tantos todavía. Les aseguro que en un ratito más… Yo hoy le estaba preguntando al chat GPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada, el Chat GPT no sabía”, dijo entre risas.

Dentro de la conferencia se encontraba el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien tuvo una rápida respuesta para el jefe de Estado.

“Yo pregunté al revés”, contestó el parlamentario, que también es presidente de la comisión de Desafíos del Futuro de la Cámara Alta.

Ante las risas de los asistentes, el presidente Boric cerró el tema diciendo que el “Chat GPT no sabía, así que le voy a preguntar al senador Coloma después qué hacemos“, concluyó.

Dicho momento se genera una jornada después de que el mandatario cuestionara a la UDI, debido a la suspensión de una reunión que tenían agendada.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: “La UDI notifica que suspende reunión que ellos mismos habían pedido. Ojalá todo el resto de las fuerzas políticas, independiente de las legítimas diferencias que podamos tener, pongamos a Chile por delante, en especial para sacar adelante reforma de pensiones y agenda de seguridad y economía”.