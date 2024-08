Juan Pablo Hermosilla publicará chats de su hermano: “Es la única forma de resolver este tema”

29 de Agosto de 2024

Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, reiteró que ya pidió los chats de su hermano que son parte del caso Audios, para posteriormente hacerlos público.

En el marco de la visita a su hermano en el anexo penitenciario Capitán Yáber, el abogado precisó que ya solicitó al Ministerio Público que “pasen copias de todos los antecedentes. Creo que esa es la única forma de resolver este tema”.

Hermosilla explicó que “para terminar de una vez por todas, con que a lo mejor el caso esté siendo manipulado, no sé con qué intereses, por la vía de ir filtrando de a poco estas cosas, creo que es mejor ponerle término a esta discusión. El dueño de esa información, es un derecho procesal que tengo, y yo obteniendo esa información lo voy a hacer público”.

Respecto al contenido de estas conversaciones, el jurista aclaró que las conversaciones que están amparadas bajo secreto profesional no serán dadas a conocer.

“Lo que ustedes y nosotros estamos interesados es en temas de lo que se define como posible lobby, como posible tráfico de influencia, ese tipo de cosas”, declaró el abogado Juan Pablo Hermosilla, agregando que “no queremos privilegios, queremos que se trate como una persona común y corriente”.

Consultado sobre su entredicho con el Gobierno, con declaraciones cruzadas con el ministro de Justicia, Luis Cordero, Hermosilla dejó en claro que “los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello para lo cual está encomendado su mandato en la Constitución, eso es el Estado de Derecho; el Estado de Derecho surge como primera cosa para limitar el poder del Estado, así que eso es muy importante tenerlo presente porque yo creo que a algunas autoridades se les olvida”.

Sobre su entrevero con Cordero, descartó haber amenazado al secretario de Estado, sino que instó a que “revisen en la oficina que él trabaja y vean a qué se ha dedicado si él se atreve a criticar sin ningún derecho. Yo no lo hice, esto no lo empecé yo, esto lo empezó el Gobierno. Si el gobierno decide o sigue tratando de afectar los derechos de mi cliente, yo me voy a defender”.