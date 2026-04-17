Los sectores de la Región Metropolitana en los que se confirmaron lluvias para este viernes

Además se ratificó que la parte alta de la cordillera en la Región Metropolitana también recibirá precipitaciones durante esta jornada.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el sistema frontal que llegó este viernes desde el sur dejará lluvias en diversos sectores de la Región Metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico, en varias de esas zonas las precipitaciones se presentarían durante la madrugada de esta jornada y en algunas se prolongarán más allá de las 9 de la mañana.

Según el reporte de la DMC, los sectores en los que se esperaban chubascos aislados incluyen Colina, Santiago Norte, Santiago Oriente, Santiago Sur y San José de Maipo.

De igual manera, se confirmó que la parte alta de la cordillera en la Región Metropolitana también recibirá precipitaciones durante este viernes.

También se anuncian lluvias para el fin de semana

El pronóstico también apuntó que en lugares como Santiago Oriente y San José de Maipo está previsto que se presenten lluvias durante la tarde y noche del domingo 19.

Además, las precipitaciones también se dejarán caer el fin de semana en otras regiones de la zona central del país, en particular los días viernes y sábado.

El reporte de la DMC precisó que los chubascos se presentarán en los siguientes sectores de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío:

Precipitaciones en la Región de O’Higgins

Pichilemu: viernes 17.

Rancagua: domingo 19.

Rengo: domingo 19.

San Fernando: sábado 18 y domingo 19.

Lluvia en la Región del Maule

Curicó: viernes 17 y sábado 18.

Molina: viernes 17 y sábado 18.

Constitución: viernes 17.

Talca: viernes 17 y sábado 18.

Linares: viernes 17 y sábado 18.

Cauquenes: viernes 17.

Parral: viernes 17 y sábado 18.

Chubascos en la Región de Ñuble

Cobquecura: sábado 18.

San Carlos: viernes 17 y sábado 18.

Chillán: viernes 17 y sábado 18.

Lluvias en la Región del Biobío