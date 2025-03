VIDEO – Crispi no respondió preguntas y la sesión terminó abruptamente: así fue la tensa comisión por Caso Monsalve

10 de Marzo de 2025

El asesor del Segundo Piso de La Moneda nuevamente desató la molestia de los parlamentarios en la comisión y pedirán que Contraloría le aplique una multa.

Compartir

Este lunes se realizó una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Caso Monsalve, la cual contó con la participación del jefe de Gabinete de la Presidencia, Carlos Durán, y el asesor del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

Este último, al igual que en la sesión anterior que había sido parte, evitó responder la mayoría de las preguntas. Lo anterior, haciendo alusión a la reserva que tendría por su rol de asesor.

Ante las reiteradas evasivas del jefe de asesores de La Moneda, presidente de comisión, diputado Miguel Mellado (RN), tomó la decisión de finalizar abruptamente la instancia y anunció que oficiarán a Contraloría para que se le aplique una multa por no responder las consultas.

“Lo que señalo es que en mi opinión y función legal, hay contenidos que no puedo compartir”, explicó Miguel Crispi, apuntando que entre las cláusulas se encuentran la “confidencialidad y no divulgación (…) de la información en cualquiera de los formatos a las que tuviese acceso”.

“Es explícito lo que dice mi contrato respecto a una cláusula de confidencialidad que, precisamente, protege un espacio deliberativo, donde hay información sensible, que corresponde a la Presidencia de la República”, detalló.

Los detalles del abrupto término de la sesión de la comisión investigadora del Caso Monsalve

Luego de que los parlamentarios manifestaran su molestia con respecto a la postura de Crispi, Miguel Mellado le consultó si le había señalado a Boric que citara a los ministros para que se informara sobre la denuncia en contra de Manuel Monsalve.

Ante esto, el asesor contestó que “la tarea de convocar o de con quiénes delibera el presidente, es del Presidente de la República. Dada la función legal que cumplí como jefe de asesores, no podría compartir los contenidos del espacio deliberativo del Presidente de la República”.

Tras ello, se le consultó si él asesoró que el ex subsecretario del Interior estuviera presente en el ex Congreso durante la jornada en que se hizo pública la denuncia. A lo que Crispi respondió que “existe cierta presunción de que un asesor tiene opinión o asesora para cada circunstancia que va ocurriendo, cosa que no es así. Por tanto, de las cosas que yo puedo dar cuenta acá, es sobre actos de Gobierno”.

Posterior a esto, Mellado evidentemente molesto con la postura de Miguel Crispi, tomó la determinación de poner fin a la comisión del Caso Monsalve y le comunicó que enviarán los antecedentes a Contraloría para que “se proceda a un proceso disciplinario y se le aplique una multa respectiva. No va a responder las preguntas, por lo tanto, esta sesión se levanta”.