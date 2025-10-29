“No somos una colonia”: Kaiser asegura que sacará a Chile de diversos tratados internacionales si llega a La Moneda

El candidato presidencial se desplegó hasta la ciudad de Osorno para presentar diversas propuestas de campaña.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, planteó la idea de salirse de varios tratados internacionales a los que Chile está suscrito en caso de que llegue a La Moneda.

En el marco de una actividad de campaña en Osorno, en la Región de Los Lagos, el diputado argumentó su intención de materializar lo anterior señalando que “nosotros no somos una colonia”.

En este sentido, el abanderado presidencial del PNL expresó que “nos salimos de Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Las razones detrás de la propuesta de Kaiser sobre sacar a Chile de varios tratados internacionales

Siguiendo en esa línea, aseveró que la institucionalidad de los tratados están “ahogando al país” en el ámbito económico y de seguridad.

“Nos salimos de toda la institucionalidad que lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de nuestra seguridad interna“, manifestó Kaiser, añadiendo que “nosotros no somos una colonia. Si nosotros hubiésemos querido ser colonia, por último, de gente decente como el Rey de España, no de cualquier pelotudo en Nueva York”.

Sumado a ello, aseguró que en su eventual Gobierno, en Chile terminaría el “abuso de nuestros ciudadanos por parte de un Estado que se ha propuesto y ha logrado impedir todo tipo de actividad económica a través de los permisos”.