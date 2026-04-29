U Católica vs Barcelona por Copa Libertadores: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo

La UC visita a Barcelona con el objetivo de meterse en la pelea por un cupo a los octavos de final del certamen.

La U Católica vuelve a la acción en la Copa Libertadores este miércoles, cuando enfrente a Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupos.

La UC busca dar vuelta la página tras perder el Clásico Universitario, en un duro duelo que es clave para pelear por el paso a octavos de final.

De momento, los dirigidos por Daniel Garnero se ubican en el tercer puesto del Grupo D con tres puntos, luego de que Cruzeiro venciera a Boca Juniors y alcanzara la línea de seis unidades. De ganar, el conjunto nacional igualaría en puntaje a los brasileños y argentinos, lo cual es vital para meter presión de cara a la segunda rueda. Respecto a Barcelona, actualmente es colista con cero puntos.

La formación que prepara la U Católica vs Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores

Tras conseguir una gran victoria en la fecha anterior en Belo Horizonte, el entrenador de Universidad Católica repetiría la fórmula durante esta jornada, aunque introduciría un cambio: iría Sebastián Arancibia en lugar de Daniel González.

Considerando lo anterior, la UC presentaría una formación con: Vicente Bernedo en el arco; Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en delantera.

Por su parte, Barcelona saldría a la cancha con David Contreras en el pórtico; Byran Carabalí, Cristian Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla en el fondo; Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez en el medio; Jandry Gómez, Darío Benedetto y Marcos Mejía en la ofensiva.

A qué hora y dónde ver a la UC vs Barcelona

El encuentro entre Universidad Católica vs Barcelona de Ecuador se jugará este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas. El vital duelo se podrá ver en vivo por TV en ESPN 5 y Chilevisión, mientras que por streaming estará disponible por Disney+ y todas las plataformas digitales de CHV.