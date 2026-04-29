Quién es el empresario de 84 años liberado tras permanecer más de una semana secuestrado

Ni la Fiscalía ECOH ni los familiares de la víctima han informado si se efectuó un pago para lograr su liberación.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó esta mañana la liberación del empresario de 84 años que permanecía secuestrado desde la semana pasada.

La víctima fue retenida por los delincuentes tras ser capturada el martes de la semana pasada en la comuna de San Miguel.

De acuerdo con lo detallado por el Ministerio Público, el empresario fue liberado con vida y de inmediato se iniciaron las pericias médicas para verificar su estado de salud.

Quién es el empresario liberado tras su secuestro

La víctima fue identificada como Jorge Vera, un empresario del rubro ferretero, quien fue secuestrado el 21 de abril mientras circulaba cerca de su casa en su camioneta, la que desconocidos interceptaron tras vehículos desde los que descendieron antisociales que lo capturaron.

Poseriormente, los secuestradores se contactaron con la familia de la víctima y exigieron dinero para liberarlo.

En medio de las negociaciones, los familiares de Vera les exigieron a los delincuentes que entregaran pruebas de que permanecía con vida.

Ni la Fiscalía ECOH ni los familiares de la víctima han informado si se efectuó un pago para lograr la liberación de Vera.

Se espera que durante el curso del día los responsables de la investigación proporcionen más antecedentes sobre el caso.